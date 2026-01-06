TOPlist

AMD představuje Ryzen AI 400: rychlejší multitasking, silnější AI a efektivnější architektura

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 1. 13:00
Procesor Ryzen AI 400 Series
  • Společnost AMD v Las Vegas ukázala nové procesory pro notebooky
  • Dočkali jsme se očekávaného navýšení výkonu a zlepšení efektivity
  • Všechny představené čipy splňují požadavky na Copilot+ PC

Ačkoliv je CES veletrhem veškeré spotřební elektroniky, letošní ročník se věnuje do velké míry počítačům. Není se čemu divit, událost v Las Vegas využili přední výrobci procesorů k představení svých novinek. Už jsme si představili nový ARMový procesor Snapdragon X2 Plus a procesory Intel Core Ultra Series 3, nyní se pojďme podívat na nový křemík od AMD.

AMD Ryzen AI 400: vyšší výkon, nižší spotřeba

Nové procesory od AMD (kódové označení Gorgon Point) přinášejí do světa notebooků rychlejší multitasking, lepší grafiku, výkonnější umělou inteligenci a lepší energetickou účinnost. AMD oproti minulé generaci navýšilo takty procesorových i grafických jader a také zvedlo maximální propustnost pamětí RAM na 8 533 MT/s. Posílení se dočkal i neurální koprocesor, který má nově výkon až 60 TOPS. V čipech pak ještě došlo k optimalizaci nízkoenergetické architektury, čímž došlo k navýšení výkonu a k lepší efektivitě.

Čip Jádra / vlákna Maximální takt Propustnost pamětí NPU TOPs GPU jádra
Ryzen AI 9 HX 475 12 / 24 5,2 GHz 8533 MT/s 60 16
Ryzen AI 9 HX 470 12 / 24 5,2 GHz 8533 MT/s 55 16
Ryzen AI 9 465 10 / 20 5,0 GHz 8533 MT/s 50 12
Ryzen AI 7 450 8 / 16 5,1 GHz 8533 MT/s 50 8
Ryzen AI 7 445 6 / 12 4,6 GHz 8000 MT/s 50 4
Ryzen AI 5 435 6 / 12 4,5 GHz 8000 MT/s 50 4
Ryzen AI 5 430 4 / 8 4,5 GHz 8000 MT/s 50 4

AMD představilo celkem sedm různých procesorů z rodiny Ryzen AI 400, přičemž ty nejvyšší z nich (Ryzen AI 9 HX 475 a 470) se pyšní 12 jádry (24 vlákny) s taktem 5,2 GHz a grafickou jednotkou s 16 výpočetními jednotkami. Podle AMD tento čip nabízí až 1,3× rychlejší multitasking a 1,7× rychlejší tvorbu obsahu a o 10 procent rychlejší hraní než minulá generace.

První benchmarky ukazují, že má tento čip podobný výkon jako čerstvě představený Intelu Core Ultra X9, ovšem na ARMové čipsety Snapdragon X2 Elite s 18 jádry mu síly nestačí. Na druhou stranu většina programů pro Windows je psaná na míru procesorům od Intelu a AMD, a není nutné u nich obětovat procenta výkonu pro nutnou emulaci.

Benchmark procesorů

Nové procesory od AMD uvidíme v příštích měsících v noteboocích od velkých značek jako jsou Asus, Acer nebo Dell.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

