AMD představuje Ryzen AI 400: rychlejší multitasking, silnější AI a efektivnější architektura

- Společnost AMD v Las Vegas ukázala nové procesory pro notebooky
- Dočkali jsme se očekávaného navýšení výkonu a zlepšení efektivity
- Všechny představené čipy splňují požadavky na Copilot+ PC
Ačkoliv je CES veletrhem veškeré spotřební elektroniky, letošní ročník se věnuje do velké míry počítačům. Není se čemu divit, událost v Las Vegas využili přední výrobci procesorů k představení svých novinek. Už jsme si představili nový ARMový procesor Snapdragon X2 Plus a procesory Intel Core Ultra Series 3, nyní se pojďme podívat na nový křemík od AMD.
AMD Ryzen AI 400: vyšší výkon, nižší spotřeba
Nové procesory od AMD (kódové označení Gorgon Point) přinášejí do světa notebooků rychlejší multitasking, lepší grafiku, výkonnější umělou inteligenci a lepší energetickou účinnost. AMD oproti minulé generaci navýšilo takty procesorových i grafických jader a také zvedlo maximální propustnost pamětí RAM na 8 533 MT/s. Posílení se dočkal i neurální koprocesor, který má nově výkon až 60 TOPS. V čipech pak ještě došlo k optimalizaci nízkoenergetické architektury, čímž došlo k navýšení výkonu a k lepší efektivitě.
|Čip
|Jádra / vlákna
|Maximální takt
|Propustnost pamětí
|NPU TOPs
|GPU jádra
|Ryzen AI 9 HX 475
|12 / 24
|5,2 GHz
|8533 MT/s
|60
|16
|Ryzen AI 9 HX 470
|12 / 24
|5,2 GHz
|8533 MT/s
|55
|16
|Ryzen AI 9 465
|10 / 20
|5,0 GHz
|8533 MT/s
|50
|12
|Ryzen AI 7 450
|8 / 16
|5,1 GHz
|8533 MT/s
|50
|8
|Ryzen AI 7 445
|6 / 12
|4,6 GHz
|8000 MT/s
|50
|4
|Ryzen AI 5 435
|6 / 12
|4,5 GHz
|8000 MT/s
|50
|4
|Ryzen AI 5 430
|4 / 8
|4,5 GHz
|8000 MT/s
|50
|4
AMD představilo celkem sedm různých procesorů z rodiny Ryzen AI 400, přičemž ty nejvyšší z nich (Ryzen AI 9 HX 475 a 470) se pyšní 12 jádry (24 vlákny) s taktem 5,2 GHz a grafickou jednotkou s 16 výpočetními jednotkami. Podle AMD tento čip nabízí až 1,3× rychlejší multitasking a 1,7× rychlejší tvorbu obsahu a o 10 procent rychlejší hraní než minulá generace.
První benchmarky ukazují, že má tento čip podobný výkon jako čerstvě představený Intelu Core Ultra X9, ovšem na ARMové čipsety Snapdragon X2 Elite s 18 jádry mu síly nestačí. Na druhou stranu většina programů pro Windows je psaná na míru procesorům od Intelu a AMD, a není nutné u nich obětovat procenta výkonu pro nutnou emulaci.
Nové procesory od AMD uvidíme v příštích měsících v noteboocích od velkých značek jako jsou Asus, Acer nebo Dell.