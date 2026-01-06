Snapdragon X2 Plus: úsporný čip s vysokým AI výkonem míří do levnějších notebooků

- Qualcomm na veletrhu CES představil počítačový čipset Snapdragon X2 Plus
- Do levnějších počítačů přinese ohromný AI výkon
- Čip se také pyšní neskutečnou efektivitou
Qualcomm na svém loňském výročním summitu odhalil vlajkové počítačové procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme, které by se měly dostat do prvních počítačů někdy v první polovině letošního roku. Qualcomm chce těmito čipy konkurovat výkonným procesorům Apple M4 Pro a M4 Max, což znamená, že jeho nasazení můžeme očekávat spíše v dražších počítačích. Zájemce o levnější přístroje ale Qualcomm také nenechá na holičkách – na veletrhu CES pro něj představil procesor Snapdragon X2 Plus.
Snapdragon X2 Plus: výkonný procesor pro levnější počítače
Nejnovější počítačový Snapdragon je stejně jako jeho výkonnější sourozenci vyroben 3nm procesem od TSMC, avšak má o něco „ořezanější“ výbavu. Zatímco vrcholné modely Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme disponují 12, respektive 18 procesorovými jádry, varianta Plus přichází ve dvou verzích s 10 nebo 6 jádry. V obou případech se jedná o třetí generaci jader Oryon s maximálním taktem 4 GHz. Qualcomm uvádí, že oproti loňskému Snapdragonu X Plus narostl výkon jednoho jádra až o 35 procent.
Posílena byla i grafická jednotka Adreno, byť v tomto případě hodně záleží na tom, jaký Snapdragon si vyberete. U varianty s 6jádrovým procesorem má grafika takt 0,9 GHz, přičemž Qualcomm slibuje mezigenerační nárůst výkonu o 39 procent. U varianty s 10jádrovým procesorem je takt výrazně vyšší – 1,7 GHz, nárůst výkonu však má být „pouze“ 29 procent. Grafický čip si poradí se čtyřmi 4K displeji s obnovovací frekvencí 144 Hz, popř. 5K displeji s obnovovací frekvencí 60 Hz najednou.
Jednoznačně největší skok podstoupila neurální jednotka pro lokální AI výpočty. Ta má v celé řadě výkon 80 TOPS, což znamená mezigenerační nárůst o 78 procent. Neurální jednotka podporuje agentickou a multimodální AI.
|Model
|Označení
|Počet jader CPU
|Maximální frekvence
|Celková cache
|Grafika
|Frekvence GPU
|Výkon NPU
|Snapdragon X2 Elite Extreme
|X2E-96-100
|18
|4,4 GHz
|53 MB
|X2-90
|1,85 GHz
|80 TOPS
|Snapdragon X2 Elite
|X2E-88-100
|18
|4,0 GHz
|53 MB
|X2-90
|1,7 GHz
|80 TOPS
|Snapdragon X2 Elite
|X2E-80-100
|12
|4,0 GHz
|34 MB
|X2-85
|1,7 GHz
|80 TOPS
|Snapdragon X2 Plus
|X2E-64-100
|10
|4,0 GHz
|34 MB
|X2-45
|1,7 GHz
|80 TOPS
|Snapdragon X2 Plus
|X2E-42-100
|6
|4,0 GHz
|22 MB
|X2-45
|0,9 GHz
|80 TOPS
Volitelná podpora 5G a nevídaná efektivita
Počítače se Snapdragonem X2 Plus se mohou spolehnout na podporu moderních bezdrátových standardů Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, volitelně lze prostřednictvím modemu Snapdragon X75 doplnit i podporu sítí 5G.
Snapdragon X2 Plus je rovněž nesmírně efektivní – podle Qualcommu spotřebovává o 43 procent méně energie než jeho předchůdce. V disciplíně výkon/watt tak má novinka ukazovat veškeré konkurenci záda – podle Qualcommu dokáže 10jádrová varianta nabídnout až 3,1× vyšší výkon než srovnatelné konkurenční procesory (AMD Ryzen AI 7 350 a Intel Core Ultra 7 256V a 265U) při obdobné spotřebě.
Premiéra prvních počítačů již brzy
První počítače se Snadragonem X2 Plus budou představeny v příštích dnech na veletrhu CES, do prodeje se patrně dostanou někdy v první polovině letošního roku.