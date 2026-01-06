TOPlist

Snapdragon X2 Plus: úsporný čip s vysokým AI výkonem míří do levnějších notebooků

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 1. 9:05
0
Snapdragon X2 Elite
  • Qualcomm na veletrhu CES představil počítačový čipset Snapdragon X2 Plus
  • Do levnějších počítačů přinese ohromný AI výkon
  • Čip se také pyšní neskutečnou efektivitou

Qualcomm na svém loňském výročním summitu odhalil vlajkové počítačové procesory Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme, které by se měly dostat do prvních počítačů někdy v první polovině letošního roku. Qualcomm chce těmito čipy konkurovat výkonným procesorům Apple M4 Pro a M4 Max, což znamená, že jeho nasazení můžeme očekávat spíše v dražších počítačích. Zájemce o levnější přístroje ale Qualcomm také nenechá na holičkách – na veletrhu CES pro něj představil procesor Snapdragon X2 Plus.

Snapdragon X2 Plus: výkonný procesor pro levnější počítače

Nejnovější počítačový Snapdragon je stejně jako jeho výkonnější sourozenci vyroben 3nm procesem od TSMC, avšak má o něco „ořezanější“ výbavu. Zatímco vrcholné modely Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme disponují 12, respektive 18 procesorovými jádry, varianta Plus přichází ve dvou verzích s 10 nebo 6 jádry. V obou případech se jedná o třetí generaci jader Oryon s maximálním taktem 4 GHz. Qualcomm uvádí, že oproti loňskému Snapdragonu X Plus narostl výkon jednoho jádra až o 35 procent.

Snapdragon X2 Plus (2)

Posílena byla i grafická jednotka Adreno, byť v tomto případě hodně záleží na tom, jaký Snapdragon si vyberete. U varianty s 6jádrovým procesorem má grafika takt 0,9 GHz, přičemž Qualcomm slibuje mezigenerační nárůst výkonu o 39 procent. U varianty s 10jádrovým procesorem je takt výrazně vyšší – 1,7 GHz, nárůst výkonu však má být „pouze“ 29 procent. Grafický čip si poradí se čtyřmi 4K displeji s obnovovací frekvencí 144 Hz, popř. 5K displeji s obnovovací frekvencí 60 Hz najednou.

Jednoznačně největší skok podstoupila neurální jednotka pro lokální AI výpočty. Ta má v celé řadě výkon 80 TOPS, což znamená mezigenerační nárůst o 78 procent. Neurální jednotka podporuje agentickou a multimodální AI.

Model Označení Počet  jader CPU Maximální frekvence Celková cache Grafika Frekvence GPU Výkon NPU
Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 18 4,4 GHz 53 MB X2-90 1,85 GHz 80 TOPS
Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 18 4,0 GHz 53 MB X2-90 1,7 GHz 80 TOPS
Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 12 4,0 GHz 34 MB X2-85 1,7 GHz 80 TOPS
Snapdragon X2 Plus X2E-64-100 10 4,0 GHz 34 MB X2-45 1,7 GHz 80 TOPS
Snapdragon X2 Plus X2E-42-100 6 4,0 GHz 22 MB X2-45 0,9 GHz 80 TOPS

Volitelná podpora 5G a nevídaná efektivita

Počítače se Snapdragonem X2 Plus se mohou spolehnout na podporu moderních bezdrátových standardů Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, volitelně lze prostřednictvím modemu Snapdragon X75 doplnit i podporu sítí 5G.

Snapdragon X2 Plus (1)

Snapdragon X2 Plus je rovněž nesmírně efektivní – podle Qualcommu spotřebovává o 43 procent méně energie než jeho předchůdce. V disciplíně výkon/watt tak má novinka ukazovat veškeré konkurenci záda – podle Qualcommu dokáže 10jádrová varianta nabídnout až 3,1× vyšší výkon než srovnatelné konkurenční procesory (AMD Ryzen AI 7 350 a Intel Core Ultra 7 256V a 265U) při obdobné spotřebě.

Premiéra prvních počítačů již brzy

První počítače se Snadragonem X2 Plus budou představeny v příštích dnech na veletrhu CES, do prodeje se patrně dostanou někdy v první polovině letošního roku.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

