Intel vrací úder: nové procesory Panther Lake slibují největší skok za poslední roky

- Intel na veletrhu CES představil dlouze očekávané procesory Panther Lake
- Řada Intel Core Ultra Series 3 je vyrobená moderním procesem 18A
- Všechny představené procesory disponují výkonnou neurální jednotkou
Čekání je u konce. Po počítačově chudém podzimu Intel konečně představil novou řadu notebookových procesorů Panther Lake, která má navrátit americkou firmu zpátky na výsluní. Procesory Core Ultra Series 3 přináší významný nárůst výkonu procesoru i grafiky, kromě toho disponují výkonnou neurální jednotkou, která splňuje požadované parametry pro počítače kategorie Copilot+ PC.
Intel Core Ultra Series 3: poprvé s moderním procesem 18A
Nové procesory od Intelu jsou vyrobené procesem 18A, což je dosud nejpokročilejší výrobní technologie, kterou americká firma použila v komerčním produktu. Tento proces měl být klíčovým pilířem záchranného plánu společnosti Intel, avšak jeho vývoj provázely velké porodní potíže, které nakonec připravily o místo bývalého generálního ředitele Pata Gelsingera v roce 2024.
Americké firmě se nicméně podařilo uvést tento proces k životu, a naštěstí zpoždění není zase tak velké – výrobní proces 18A je přibližně na stejné úrovni jako aktuálně nejpokročilejší 2nm proces N2 od TSMC. Nová výrobní technologie v případě Intelu stojí jednak za zvýšením celkové efektivity čipů, ale také umožňuje využívat nové architektury CPU, GPU a NPU. Výdrž baterie má u nových počítačů s těmito procesory dosahovat až 27 hodin.
Až 16 jader a výkonná grafika
Procesory řady Panther Lake se drží podobného schématu označení jako minulá generace (Intel Core Ultra 5 a 7), do toho přicházejí nové třídy Core Ultra X7 a X9, u nichž hraje prim grafický výkon – jejich grafické jednotky obsahují 12 jader oproti běžným 4. Intel tvrdí, že herní výkon narostl mezigeneračně až o 77 procent.
Většina představených procesorů prémiových řad Core Ultra X9, X7 a 7 disponuje 16 procesorovými jádry, u nejvýkonnější varianty Core Ultra X9 338H dosahuje takt 5,1 GHz. Intel se chlubí až 60% zrychlením ve vícevláknových úlohách.
Společným jmenovatelem všech představených procesorů je inovovaná neurální jednotka s výkonem 50/49 TOPS, což je dostatek na nasazení do počítačů kategorie Copilot+ PC. Nové procesory od Intelu disponují moderní bezdrátovou konektivitou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, a lze je párovat s rychlými operačními pamětmi s propustností až 9600 MT/s.
Pro levnější počítače Intel připravil řadu procesorů Intel Core Ultra 5, která je založená na stejné architektuře, avšak jsou zde určité ústupky – procesory mají „pouze“ 8 nebo 12 jader, stejně tak je nižší jejich takt (4,4 – 4,7 GHz). Slabší je i grafický čip a neurální koprocesor, i tak ale mají tyto procesory dostatečný výkon na to, aby splňovaly požadavky Copilot+ PC.
V prvních počítačích už tento měsíc
První notebooky s novými procesory od Intelu dorazí již tento měsíc, jejich nasazení přislíbila většina největších výrobců včetně HP, Aceru, Lenova, Dellu, Samsungu a dalších.