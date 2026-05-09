Amazon omylem zalistoval chystanou Xperii 1 VIII: za tuhle cenu ji nikdo nekoupí

- Sony na letošní rok připravuje novou vlajkovou loď Xperia 1 VIII
- Ta bude, stejně jako všichni její předchůdci, velmi specifická a rozhodně ne pro každého
- Nechtěné zařazení této novinky do nabídky Amazonu odhalilo její brutální cenu
Sony již pár let nekope nejvyšší mobilní ligu a na výdělky má tato tradiční japonská firma úplně jiné divize. I když jsou telefony Xperia silně okrajovou záležitostí, mají ke klasickému mainstreamu daleko a přestože se s největší pravděpodobností jedná o silně ztrátový byznys, Sony se jich z nějakého důvodu nechce vzdát. Vlajková Xperia dorazí i letos, a stejně jako pokaždé, i nový model s označením VIII bude velmi specifickým přístrojem.
O slovo se hlásí nový design
Sony u nové Xperie 1 VIII po dlouhé době změní design, který nastolila Xperia 1 II z roku 2022. Nové provedení má úplně jiný modul fotoaparátu, který není podélný a vertikálně orientovaný, nýbrž čtvercový a vychází přímo z bočního rámu telefonu. Trochu to působí, jako by se japonský výrobce inspiroval modelem OnePlus 10 Pro.
Design je každopádně pojatý opět ve velmi industriálním duchu a Sony si, jako pokaždé, dělá věci po svém a stále není ochotno přijmout některé trendy. Například displej nemá výřez ani průstřel, ale klasický rámeček nahoře i dole, přičemž v horním se nachází integrovaná selfie kamerka. Displej je díky tomu celistvý a ničím nerušený, což působí velmi esteticky.
Klasika s mechanickou spouští fotoaparátu
Xperia 1 VIII nabídne tradiční hliníkový rámeček, s největší pravděpodobností i krytí IP68 a nebude scházet ani fyzická spoušť fotoaparátu. Sony tento prvek nabízí již skoro 20 let a na telefonech Xperia se tedy nacházel mnohem dříve než s ním přišel Apple. Spoušť má dvě polohy, je klasicky mechanická a vždy je radost ji používat.
Pohon této novinky by měl obstarat Snapdragon 8 Elite Gen 5 a na zádech najdeme trojnásobný fotoaparát. Hlavní by měl dostat ohniskovou vzdálenost 24 mm, ultra-širokoúhlý 16 mm a nový teleobjektiv 70 mm, což odpovídá 3× optickému zoomu. Displej dorazí s tradiční úhlopříčkou 6,5 palce a bude se jednat o OLED panel s FullHD+ rozlišením a frekvencí 120 Hz.
Premiéra a (šokující) cena
Sony Xperia 1 VIII by měla být představena 26. června 2026 a za zmínku stojí i to, že by měla být vybavena 3,5mm audio jackem, což je v dnešní době opravdu rarita. Tento telefon byl před pár dny omylem zalistován na Amazonu a díky tomu unikla jeho cena – pokud se tento únik ukáže jako pravdivý, tak nová vlajka z Japonska bude stát šílených 1 870 eur (45 000 Kč s DPH).
Vrcholné telefony od Sony byly vždy drahé a o kus dražší než konkurence, ale výše uvedená částka je opravdu zcela mimo klasická měřítka. Jednalo by se o jeden z nejdražších telefonů na trhu, nicméně vyšší cenu by mohlo vyvážit prodejní balení s prémiovými sluchátky WH-1000XM6, které stojí samy o sobě zhruba 9 tisíc korun. Na český trh tato novinka bohužel pravděpodobně nedorazí.