AI Explorer promění způsob práce s Windows. Stěžejní novinku dostane jen pár vyvolených

Microsoft letos pustí do Windows 11 pokročilou umělou inteligenci

AI Explorer bude sledovat každý váš pohyb a pomáhat vám při práci

V první vlně jej budou podporovat pouze počítače s ARMovými procesory

Qualcomm chce se svými počítačovými čipsety Snapdragon X Elite a X Plus způsobit stejnou revoluci, jakou před čtyřmi lety rozpoutal Apple se svými ARMovými čipsety Apple Silicon. Aby se mu to podařilo, bude potřebovat výraznou pomoc od Microsoftu – dosavadní pokusy s ARMovými Windows totiž neskončily příliš slavně. Tentokráte mají redmondští nabito lépe, podaří se jim konečně trefit střed terče?

Windows na ARMových procesorech potřetí

Microsoft se pokusil vstoupit do ARMových vod dvakrát, ani v jednom případů však žádný velký úspěch nezaznamenal. Platforma Windows RT byla pro nezájem uživatelů zrušena, platforma Windows on ARM zatím přežívá a čeká na blížící se znovuzrození.

ARMové počítače s Windows nebyly přijaty kvůli mnoha kompromisům, především kvůli nedostatku nativních aplikací a horší kompatibilitě těch stávajících. Tyto nedostatky se výrobci počítačů nesnažili nijak kompenzovat cenou, a namísto toho se snažili uživatele nalákat na dlouhou výdrž a instantní konektivitu. Málokterý uživatel si však chtěl koupit drahý počítač, na kterém nerozjel některé ze svých oblíbených programů.

Chystaná nová generace ARMových počítačů by na tom měla být o poznání lépe. Nejenže vývojáři se konečně vrhli do tvorby nativních aplikací (existuje dokonce i Google Chrome!), připravovaný update Windows 11 by navíc měl přinést lepší emulaci aplikací navržených pro procesory Intel/AMD. Qualcomm dokonce tvrdí, že na počítačích s novými Snapdragony půjdou bez problémů hrát klasické středně náročné hry.

AI Explorer: nový způsob práce s Windows

Jedním z velkých lákadel nové generace ARMových procesorů má být umělá inteligence. Čipsety Snapdragon X Elite a X Plus disponují velmi výkonnou neurální jednotkou, která si poradí se složitými AI úlohami přímo na zařízení. Jednou z nich má být i zbrusu nová funkce AI Explorer, která má změnit dosavadní způsoby používání systému Windows. O co jde?

AI Explorer má být jakýsi neviditelný pomocník, který bude na pozadí sledovat a pamatovat si veškerou uživatelovu aktivitu. Tato historie pak bude využitelná v dohledávání různých střípků, a to s využitím přirozeného jazyka. AI Explorer například zachytí vaše konverzace v aplikaci WhatsApp a pomůže vám v nich rychle vyhledat požadovaný obsah, postačí přitom dotaz: „najdi mi ten PDF soubor, co mi kamarád poslal v pondělí“. Stejně tak bude možné po AI Exploreru chtít vyhledat nedávno prohlížené stránky v internetovém prohlížeči nebo otevřené dokumenty v počítači – umělá inteligence bude skenovat každý pohyb na obrazovce. Uživatel si naštěstí bude moci vybrat, ve kterých aplikacích bude moci AI Explorer sbírat data, a ve kterých nikoliv.

Podstatné je, že AI Explorer nemá nijak sdílet svoje data s okolním světem – vše má probíhat přímo na zařízení. Z tohoto důvodu bude vyžadována vysoce výkonná neurální jednotka, kterou v tuto chvíli disponují pouze čipsety od Qualcommu. Počítače s procesory od Intelu nebo AMD nemají mít k této funkci přístup, minimálně se současnou generací procesorů.

Porozumění dění na obrazovce

AI Explorer se ale nemá pouze „hrabat v minulosti“, ale dokáže pomoci i v reálném čase. Tento pomocník údajně bude schopný analyzovat to, co se děje aktuálně na obrazovce, a proaktivně nabízet návrhy dalšího postupu. Když například uvidí otevřený obrázek, nabídne například možnost odstranění jeho pozadí s pomocí aplikace Malování. Když uvidí otevřené dva podobné dokumenty vedle sebe, nabídne jejich porovnání. AI Explorer by rovněž měl umět pomáhat vytvářet odpovědi na emaily či jiné textové konverzace. Jelikož má AI Explorer vycházet z prosté analýzy dění na obrazovce, nebudou vývojáři muset pro jeho podporu činit žádné další kroky.

Ještě více AI funkcí

AI Explorer navíc nemá být jedinou funkcí Windows využívající umělou inteligenci, dočkat bychom se měli pokročilejších efektů v rámci služby Windows Studio Effects, překládání jazyků v reálném čase nebo většího množství generativních funkcí – tyto položky by se navíc měly týkat všech procesorů, nejen těch od Qualcommu.

Odhalení schopností nové generace AI počítačů pravděpodobně proběhne 20. května v předvečer vývojářské konference Microsoft Build, v tento den bychom se měli rovněž dočkat počítačů Surface Pro 10 a Surface Laptop 6, což budou jedni z prvních zástupců této generace.

