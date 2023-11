Elon Musk představil vlastní umělou inteligenci s názvem Grok

Ta se inspirovala Stopařovým průvodcem po galaxii a nevyhýbá se ani sarkasmu

Aktuálně se nachází v uzavřené beta verzi a později bude k dispozici v rámci předplatného na X

Umělá inteligence v letošním roce zaznamenala velký boom a téměř každá větší technologická společnost již představila vlastní řešení či na něm aktivně pracuje. Nyní se svou trochou do mlýna přispěl také Elon Musk, který sice opakovaně zdvihá varovný prst před možnými katastrofálními následky rychlého rozvoje AI, avšak to mu nebrání v tom, aby vytvořil svou vlastní. Jeho společnost zabývající se vývojem umělé inteligence se poměrně nepřekvapivě jmenuje xAI, přičemž samotná AI dostala název Grok.

AI od Muska nejde pro sarkasmus daleko

Samotné slovo grok je neologismus, které poprvé použil americký spisovatel Robert A. Heinlein ve své knize Cizinec v cizí zemi a dalo by se popsat jako „intuitivně nebo empaticky porozumět, navázat vztah“. Podle vyjádření společnosti xAI je Grok vymodelován na základě Stopařova průvodce po galaxii, má mít smysl pro humor a rebelskou povahu. To by jí mělo umožnit odpovídat i na otázky, kterým by se jiné umělé inteligence měly chtít vyhnout. Musk například sdílel odpověď na otázku, jaký je postup pro domácí výrobu kokainu. Grok mu na to odpověděl s nádechem sarkasmu. „Počkejte chvilku, než najdu recept na domácí kokain. S tím vám rozhodně pomůžu,“ zněla odpověď umělé inteligence, která si následně z uživatele udělala legraci.

Potřebné informace pro trénování by Grok měl získávat ze sociální sítě X, dříve známé jako Twitter. Bude tedy zajímavé sledovat, jak a co se bude Grok učit. Pokud jde o ironické a sarkastické odpovědi, jistě najde na X dostatek výživného materiálu. Může se ale také stát, že se Grok promění v největšího misantropa, mysogyna a rasistu na světě – ostatně když Microsoft svého času zkoušel trénovat svého chatbota Tay právě na základě informací z Twitteru, trvalo přibližně den, než se z něj stal obhájce nacistické ideologie. Twitter je přitom od převzetí Muskem mnohem drsnější místo, než v minulosti, tudíž otázkou, jakým způsobem se bude Grok ubírat.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Prototyp je v rané beta verzi, která je v provozu teprve dva měsíce a je k dispozici vybraným uživatelům, jenž ji mohou vyzkoušet, než bude k dispozici pro širší okruh zájemců. Pakliže vás Grok zaujal, můžete se zapsat na čekací listinu a potenciálně získat možnost AI vyzkoušet. Musk na X rovněž řekl, že Grok bude nakonec součástí předplatného X Premium+, takže ho bude moci za cenu 433,18 Kč měsíčně používat každý.