Musk chce mít nejlepší umělou inteligenci. Založil kvůli tomu další firmu

Elon Musk proti umělé inteligenci nejspíše nic nemá

Nová firma X.AI Corp. se má zabývat právě vývojem AI

Co bude konkrétně jejím cílem však prozatím není jasné

Excentrický miliardář Elon Musk má na spoustu věcí jasný názor, přičemž umělá inteligence není výjimkou. Ačkoli se sám přidal k hlasitým kritikům jejího nedávného prudkého rozvoje, evidentně si je vědom toho, že kdo v tomto závodě vyběhne pozdě, nemusí doběhnout vůbec. Podle serverů The Wall Street Journal a The Financial Times Musk založil novou firmu s názvem X.AI Corp., která by se měla soustředit právě na vývoj umělé inteligence.

Na základě přihlášky z minulého měsíce je nová společnost zaregistrována v Nevadě a jako jediný ředitel je uveden Musk. Je známo, že miliardář má zvláštní náklonnost k písmenu „X“, přičemž nedávno dokonce přejmenoval společnost Twitter na X Corp. Musk přitom není na poli umělé inteligence žádným nováčkem – spoluzakládal společnost OpenAI, avšak před téměř deseti lety ji opustil.

Po raketovém vzestupu popularity ChatGPT se však Musk zasadil o regulaci této technologie a podepsal otevřený dopis, v němž vyzval technologické lídry, aby její vývoj na půl roku pozastavili. Podle Wall Street Journal se Musk domníval, že ChatGPT je politicky zaujatá a varoval před možným trénováním umělé inteligence k tomu, aby zastávala silně liberální postoje. V tuto chvíli však není jasné, jaké plány má Musk s X.AI Corp a zda chce vytvořit skutečného konkurenta ChatGPT.