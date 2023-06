Vývoj umělé inteligence by měl být pozastaven, varuje Elon Musk

Miliardář opět připomněl své obavy z rapidního rozvoje umělé inteligence

Navrhovaným řešením je zpomalení vývoje a stanovení regulátora

Není to poprvé, kdy se vyjádřil v podobném duchu

Umělá inteligence v podobě ChatGPT či Bard v poslední době získává hodně pozornosti, především díky rapidnímu rozvoji a neustálému rozšiřování funkcí a možností. V některých případech je až k nevíře, co všechno umělá inteligence zvládne vytvořit i z jen vágního popisu, přičemž v celé řadě oborů už nyní tyto technologie šetří lidem čas a práci. Do budoucna by se mohly jazykové modely postavené na bázi strojového učení stát nedílnou součástí celé řady profesí, které se díky nim dočkají značného zefektivnění práce.

Musk před riziky AI dlouhodobě varuje

Ve společnosti se nicméně neobjevil pouze pozitivní pohled, ale také ten negativní. Ty nejvíce pesimistické hlasy hovoří o vymýcení celé řady pracovních pozic, sociálních nepokojích či dokonce o „vzpouře strojů“, která by mohla lidstvu solidně zavařit. Mezi nejhlasitější kritiky rychlého rozvoje umělé inteligence patří mimo jiné i Elon Musk, který se přitom svou láskou k moderním technologiím rozhodně netají, o čemž svědčí například jeho investice do společnosti Neuralink. V případě umělé inteligence je nicméně lehce zdrženlivý a znovu volá po zpomalení vývoje.

„Přicházím do styku s nejvyspělejší umělou inteligencí a myslím, že by se jí lidé měli opravdu obávat,“ řekl Musk na setkání Národní asociace guvernérů v roce 2017. „Neustále biju na poplach, ale dokud lidé neuvidí roboty, kteří chodí po ulici a zabíjejí lidi, nevědí, jak reagovat, protože to působí velmi étericky,“ dodal Musk.

Ve svých varováních je miliardář konzistentní, což dokazuje také jeho nejnovjěší prohlášení: „Existuje reálné nebezpečí, že digitální superinteligence bude mít negativní dopady. Pokud nebudeme při vytváření umělé obecné inteligence opatrní, mohlo by to mít potenciálně katastrofální následky. Jsem pro regulaci umělé inteligence, protože si myslím, že představuje riziko pro veřejnost. A cokoli, co je rizikem pro veřejnost, musí mít nějakého rozhodčího. Tím rozhodčím je regulátor. Myslím si, že bychom si s vývojem AI měli dát pauzu.“

Vzhledem k diskutabilním morálním standardům, kterými miliardář Musk disponuje ovšem vzniká otázka, zda za jeho poplašnými varováními nestojí spíše byznysové zájmy, než starost o blaho celého lidstva. Je poměrně pravděpodobné, že Elon Musk připravuje vlastní konkurenci pro ChatGPT, avšak ještě není s vývojem tak daleko, tudíž zpomalení konkurence by mu přišlo více než vhod. Ovšem je zde i možnost, že to skutečně s lidstvem myslí dobře a v tom případě by nebylo radno podceňovat jeho varování. Ostatně zdrženliví jsou ohledně rapidního vývoje AI také jiné velké kapacity jako kupříkladu Bill Gates, takže na možných nebezpečích asi přeci jen něco bude.