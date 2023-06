Tvůrci umělé inteligence bijí na poplach: udělejte něco, nebo nás vyhubí!

Umělá inteligence údajně může lidskou rasu přivést k vyhynutí

Obává se toho sdružení expertů, v čele s Billem Gatesem či Samem Altmanem

Trochu bizarně vypadá aktuální diskuze kolem tématu umělé inteligence. Vědci a odborníci, dokonce i samotní otcové zakladatelé fenoménu umělé inteligence varují před fatálními riziky a vyzývají celosvětové autority k tomu, aby přistoupili k regulaci.

Rizika umělé inteligence

Na webu organizace Center for AI Safety uveřejnila skupina expertů z řad akademiků a odborných novinářů text nazvaný Statement on AI Risk (v překladu „Prohlášení o riziku umělé inteligence“). V něm uvádí argumenty, proč je na místě co nejdříve přistoupit k regulaci AI nástrojů a zvýšit dohled nad dalším vývojem umělé a generativní inteligence.

Pod výzvou je podepsán například Bill Gates, Lila Ibrahim z Googlu, zakladatel aplikace Skype Jaan Tallinn, bývalá estonská prezidentka i řada zaměstnanců společnosti Open AI – včetně ředitele Sama Altmana – která stojí za generativní umělou inteligencí ChatGPT a DALL-E.

„Zmírnění rizika vyhynutí způsobeného umělou inteligencí by mělo být globální prioritou vedle dalších celospolečenských rizik, jako jsou pandemie a jaderná válka,“ stojí v prohlášení. Jinými slovy to znamená, že lidstvo by mělo počítat s eventualitou, že nás vyhubí počítačem řízena technologie, a udělat maximu pro to, aby toto kataklyzma nenastalo.

Popularitu odstartoval chatovací robot

Nástroje generativní umělé inteligence zažívají za uplynulý půl rok extrémní boom. Přispěl k tomu především nástroj ChatGPT, postavený na nejnovější iteraci modulu neuronové sítě GPT, který se specializuje na práci s textem a vyhledávání informací na internetu.

Podobná výzva prolétla médii již v březnu letošního roku, tu propagoval i vizionář Elon Musk. Volala po alespoň půlročním pozastavení vývoje nových modulů AI, než bude schválen alespoň základní právní rámec týkající se regulací umělé inteligence.

Druhá strana počítačových vědců však klidní vášně. Rizika podle nich nejsou tak velká, určitě ne fatální. Příchod umělé inteligence prý nebude nic víc, než obměna společnosti srovnatelná s nástupem internetu.