440 megapixelů v mobilu? Nové snímače od Samsungu mají trhat rekordy v rozlišení

Samsung nevyrábí jenom smartphony samotné, ale i spoustu jejich komponent, které poskytuje i svým konkurentům. Nejaktivnější je v oblasti čipů, displejů, pamětí a fotoaparátů, přičemž ve všech případech má ve svém portfoliu technologie pro nejnáročnější zákazníky. Divize, která má na starosti vývoj fotočipů, prý aktuálně pracuje na nových senzorech, které by se v příštích letech mohli dostat do vybraných smartphonů.

Informátor Revegnus tvrdí, že korejská firma vyvíjí nové snímače ISOCELL, některé dokonce s nečekaně vysokým rozlišením. V druhé polovině příštího roku by se měly do sériové produkce dostat následující modely:

Kromě nich prý Korejci pracují ještě na 320Mpx senzoru, jehož jméno zatím neznáme, avšak spekuluje se o jeho nasazení do smartphonu Samsung Galaxy S26 Ultra, od jehož premiéry nás ještě dělí dva a půl roku. A do kterých smartphonů chce Samsung nasadit ostatní vyvíjené čipy?

Zde je zatím situace nejasná. ISOCELL HP7 byl prý údajně určen pro Galaxy S25 Ultra, avšak Samsung tuto cestu kvůli vysokým nákladům zrušil. Jelikož však stále počítá s jeho sériovou výrobou, pravděpodobně se dočká nasazení u konkurence. To samé zřejmě platí i pro 50Mpx ISOCELL GN6 – ten podle Revegnuse najde oblibu u čínských výrobců smartphonů. Zřejmě se bude jednat o snímač o fyzické velikosti 1″, který bude konkurencí pro Sony IMX989.

Interestingly, there's a 320MP sensor between the 200MP and 440MP sensors. It's possible that this might find its way into the S26U.

— Revegnus (@Tech_Reve) August 18, 2023