Zuckerberg a Musk se vzájemně hecují na souboj v oktagonu. Kdy se poperou?

Schyluje se k dost možná nejbizarnějšímu souboji za dlouhou dobu. Mediální událost Clash of Stars do bojových sportů z pochopitelných důvodů neřadíme. Na internetu se totiž kočkují šéf Tesly Elon Musk a zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. Není vyloučeno, že k souboji skutečně dojde.

Celý spor započal Elon Musk se svou neřízenou mluvou na sociální síti Twitter. Mediální magnát Mario Nawfal upozornil na to, že společnost Meta plánuje nabídnout mikroblogovací alternativu k Twitteru. Produktový ředitel Meta Chris Cox dokonce řekl, že projekt má být veden „rozumněji“ než Twitter: „Ozývají se nám tvůrci a veřejně známé osobnosti, které mají zájem o rozumně vedenou platformu.“

I’m up for a cage match if he is lol

