Zrcadlení iPhonu na Mac konečně i pro uživatele v EU? Apple se vyjádřil

Funkce Zrcadlení iPhonu na Mac stále není k dispozici a v dohledné době ani nebude

Omezení se týká zákazníků v Evropské unii, všude jinde po světě funguje

Apple se vyjádřil pro francouzský server, že je to z obav o sankce Evropské komise

Ani rok po představení na loňské konferenci WWDC stále není v zemích Evropské unie (EU) dostupná funkce Zrcadlení iPhonu na Mac, neboli iPhone Mirroring. Oficiální důvod tohoto omezení Apple nikdy neuvedl, nicméně často se skloňovala obava o sankce ze strany evropských regulátorů, zejména Evropské komise, kvůli „nedostatečné interoperabilitě“. Teď se k tomu Apple částečně vyjádřil.

Zrcadlení iPhonu stále „mimo hru“

S příchodem nového iOS 26 či macOS 26 Tahoe se situace nezmění – Zrcadlení iPhonu na Mac bude uživatelům v Evropské unii stále zapovězeno. Informoval o tom francouzský server Numerama, který cituje své zdroje přímo ze společnosti Apple. „Apple potvrzuje, že iOS 26 neodemkne Zrcadlení iPhonu, která zůstává zcela zablokované stran Evropské unie,“ píše Numerama.

Bližší vysvětlení jsme se nedozvěděli, nicméně pravděpodobně to má co do činění s tím, jak Evropská komise Apple vnímá dle zákona o digitálních trzích (DMA). Firma platí za tzv. gatekeepera, tedy velký právnický subjekt, který má povinnost zajišťovat mimo jiné tzv. interoperabilitu a férovost v digitálním ekosystému.

Kýženou funkci blokuje regulace

Z toho může snadno plynout, že EU se nemusí líbit, že funkce Zrcadlení iPhonu na Mac je zamýšleno jako exkluzivní pouze pro uživatele iPhonu a Macu. Ač to zatím nelze ověřit, je možné, že Komise požaduje po Applu, aby funkci odemkl i pro uživatele Android zařízení, případně pro majitele počítačů s Windows. Ze stejných důvodů musel Apple odemknout NFC čip v iPhonech, nebo umožnit uživatelům instalovat aplikace i z jiného zdroje než z App Store.

Pokud byste si funkci chtěli vyzkoušet, budete tak muset učinit mimo Evropskou unii, například během vaší letní dovolené nebo pracovní cesty. V redakci jsme funkci otestovali již vloni, dávno před ostrým uvedením tehdy nového iOS 18. Naše dojmy z používání naleznete v samostatném článku.

