TOPlist

Zprávy od Googlu nově cenzurují nahotu. Funkce je volitelná, pro teenagery povinná

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 8. 19:30
0
Žena drží telefon, sedí pohodlně, čte si zprávy a pije kafe
  • Aplikace Zprávy od Googlu zavádí nový způsob ochrany uživatelů
  • Citlivý obsah zobrazující nahotu bude automaticky cenzurován
  • Funkce je volitelná a ve výchozím stavu vypnutá, mimo účty dospívajících uživatelů

Posílání zpráv jiným lidem je jednou ze základních funkcí, kterou disponují chytré telefony. Možností, jak jiným uživatelům zaslat textovou či hlasovou zprávu, fotografii či video je velké množství, přičemž mezi populární volby patří stále výchozí aplikace pro posílání SMS zpráv (s nastupujícím RCS protokolem již zcela online zpráv), na Androidu nejčastěji Zprávy přímo od Googlu. Občas se ale může stát, že některé typy obsahu jednoduše dostávat nechcete, například ty obsahující nahotu.

Ochrana uživatelů před citlivým obsahem

Podle serveru 9to5Google se varování před citlivým obsahem, která detekují a rozmazávají obrázky obsahující nahotu, nyní rozšiřují pro všechny uživatele Zpráv v systému Android. Funkce dává uživatelům možnost odstranit cenzurované obrázky bez nutnosti jejich zobrazení a zablokovat toho, kdo zprávu odeslal. Uživatelům, kteří se pokusí odeslat nebo přeposlat nahé obrázky, se také zobrazí zpráva, která je upozorní na rizika a bude po nich vyžadovat, aby přejeli prstem doprava a potvrdili tak své počínání.

Upozornění na citlivý obsah pro Zprávy od Googlu gigant oznámil už v říjnu, avšak nyní je poprvé k dispozici uživatelům mimo beta verzi aplikace. Funkce ochrany soukromí vyžaduje, aby uživatelé byli přihlášeni k účtu Google, aby fungovala, a je ve výchozím nastavení povolena na účtech pro teenagery. Pro dospělé uživatele je funkce volitelná a ve výchozím nastavení je vypnutá.



Kalendář od Googlu dorazil do Apple Watch



Nepřehlédněte

Google Kalendář konečně na Apple Watch, nabízí i praktické komplikace

Povolit ji můžete klepnutím na profilovou fotografii v pravém horním rohu, výběrem možnosti Nastavení zpráv a klepnutím na možnost Ochrana a zabezpečení. Tam vyberte možnost Spravovat upozornění na citlivý obsah a klepnutím na Upozornění ve Zprávách Google tuto funkci zapněte.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
Samsung překvapil rekordní slevou na Galaxy Watch Ultra. Poprvé je koupíte pod deset tisíc korun
PR článek
PR článek PR článek 16:53
Ilustrace implantátu do hlavy
Šéf ChatGPT chystá novinku jako z kyberpunku, jeho firma Merge Labs má propojit lidi se stroji
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
0
Snímek ze seriálu Death Inc.
Tohle musíte vidět: náš výběr z Netflixu vás pohltí a nepustí celý týden (srpen 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
GTA 6, Jason Duval
Další odklad pro GTA 6? Ředitel Take-Two má jasno a uklidňuje veřejnost
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
0

Kapitoly článku