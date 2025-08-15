Zprávy od Googlu nově cenzurují nahotu. Funkce je volitelná, pro teenagery povinná

- Aplikace Zprávy od Googlu zavádí nový způsob ochrany uživatelů
- Citlivý obsah zobrazující nahotu bude automaticky cenzurován
- Funkce je volitelná a ve výchozím stavu vypnutá, mimo účty dospívajících uživatelů
Posílání zpráv jiným lidem je jednou ze základních funkcí, kterou disponují chytré telefony. Možností, jak jiným uživatelům zaslat textovou či hlasovou zprávu, fotografii či video je velké množství, přičemž mezi populární volby patří stále výchozí aplikace pro posílání SMS zpráv (s nastupujícím RCS protokolem již zcela online zpráv), na Androidu nejčastěji Zprávy přímo od Googlu. Občas se ale může stát, že některé typy obsahu jednoduše dostávat nechcete, například ty obsahující nahotu.
Ochrana uživatelů před citlivým obsahem
Podle serveru 9to5Google se varování před citlivým obsahem, která detekují a rozmazávají obrázky obsahující nahotu, nyní rozšiřují pro všechny uživatele Zpráv v systému Android. Funkce dává uživatelům možnost odstranit cenzurované obrázky bez nutnosti jejich zobrazení a zablokovat toho, kdo zprávu odeslal. Uživatelům, kteří se pokusí odeslat nebo přeposlat nahé obrázky, se také zobrazí zpráva, která je upozorní na rizika a bude po nich vyžadovat, aby přejeli prstem doprava a potvrdili tak své počínání.
Upozornění na citlivý obsah pro Zprávy od Googlu gigant oznámil už v říjnu, avšak nyní je poprvé k dispozici uživatelům mimo beta verzi aplikace. Funkce ochrany soukromí vyžaduje, aby uživatelé byli přihlášeni k účtu Google, aby fungovala, a je ve výchozím nastavení povolena na účtech pro teenagery. Pro dospělé uživatele je funkce volitelná a ve výchozím nastavení je vypnutá.
Povolit ji můžete klepnutím na profilovou fotografii v pravém horním rohu, výběrem možnosti Nastavení zpráv a klepnutím na možnost Ochrana a zabezpečení. Tam vyberte možnost Spravovat upozornění na citlivý obsah a klepnutím na Upozornění ve Zprávách Google tuto funkci zapněte.