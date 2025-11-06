Známý rapper prodává vlastní konzoli. Uživatelé rychle prokoukli, že jde o přelepený Retroid

- Retro hraní má v současné době velký tah na branku
- Využít se toho snaží nejeden podnikatel, mezi nimi i známý rapper Soulja Boy
- Ten prodává vlastní konzoli, která podle všeho ale není zcela jeho dílem
Retro herní handheldy jsou v poslední době poměrně v kurzu. Není se co divit vzhledem k tomu, že náklady na hardware jsou minimální a touha vyvolaná nostalgií naopak velmi velká. To ve finále dává dobrý recept na úspěch, kdy si dříve narození hráči chtějí připomenout klasiky svého mládí a jsou ochotní za to utratit své těžce vydělané peníze. To si patrně řekl také světoznámý rapper Soulja Boy, který tentokrát neoslnil veřejnost nějakým svým novým songem, ale tím, že představil vlastní retro herní handheld plný emulovaných klasik.
Konzole, kterou tak úplně nevyrábí Soulja Boy
Ve svém instagramovém příspěvku rapper Soulja Boy, jak propaguje zařízení, které nazývá SouljaGame Flip. Rapper odkazuje diváky na svou webovou stránku, kde si mohou toto zařízení zakoupit a na konci videa umělec dodává, že „obsahuje Sonica, TikTok, Instagram a všechno, co potřebujete“. Na webových stránkách Soulja Boye se také nachází snímky daného zařízení ze kterých vyplývá, že SouljaGame Flip je pouze Retroid Pocket Flip 2 s vyšší cenou a nalepenou značkou SouljaGame.
Handheld se prodával za téměř dvojnásobnou cenu oproti Pocket Flip 2, a to za přibližně 436 dolarů (cca 11 100 korun s daní). Pro srovnání, Retroid uvádí na svých webových stránkách cenu Pocket Flip 2 ve výši 209 dolarů (cca 5300 korun s daní). Podle některých vyjádření Soulja Boy nakonec podle všeho nedávno snížil cenu na 200 dolarů, zřejmě po vlně kontroverze, nicméně když jsme na jeho stránkách cenu ověřovali, je zpět na více než dvojnásobné hodnotě originálního zařízení. K celé situaci se vyjádřila i samotná firma Retroid, která za handheldem stojí.
„Nevěděli jsme o tom. Soulja Boy s námi neuzavřel žádnou oficiální licenční smlouvu a nedostal povolení přejmenovat naše produkty a prodávat je jako své vlastní. Na zařízení Retroid Pocket Flip 2 držíme v USA patent,“ stojí ve vyjádření pro server Retrododo.
Pro rappera se nejedná o první kontroverzi tohoto druhu – před šesti lety začal svým fanouškům prodávat retro konzole se svou vlastní značkou, přičemž se nejednalo o jeho vlastní produkt, ale o běžný dropshipping za trojnásobnou cenu. Rovněž se v roce 2021 pokusil v rámci spolupráce s firmou TRDR okopírovat zařízení Retroid Pocket, který „obohatil“ o AI asistenty.