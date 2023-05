Známe podobu Galaxy Watch 6 Classic. Návrat otočné lunety?

Ovládací prvek v podobě otočné lunety pravděpodobně čeká comeback

Samsung se nejspíše vrátí k označení Classic, které nahradí modely Pro

K odhalení má dojít v létě na akci Unpacked

Chytré hodinky od Samsungu patří vedle Apple Watch mezi ty nejpopulárnější na trhu. Svůj podíl na tom má bezesporu i způsob ovládání skrze otočnou lunetu, která se společně s digitální korunkou ukázala jako skvělý způsob navigace v softwaru nositelné elektroniky. O to větší zklamání nejen pro příznivce chytrých hodinek jihokorejské společnosti bylo, když ji ze současných modelů nemilosrdně vyřadil.

Své chyby si je Samsung evidentně vědom, o čemž svědčí celá řada spekulací, která se týkala návratu otočné lunety do chytrých hodinek Galaxy Watch. Ty nyní korunoval server MySmartPrice, který zveřejnil rendery modelu Classic, který by měl opět disponovat ovládacím prvkem v podobě otočné lunety. Z designového hlediska se poté nejedná o žádnou velkou parádu, ale o silnou inspiraci aktuálním modelem Galaxy Watch 5 Pro, což na jednu stranu není na škodu, ale na tu druhou by ověřený design přeci jen snesl více změn.

Otázkou zůstává, jak bude rozložena příští řada chytrých hodinek ze Soulu. S návratem značky Classic se totiž spekuluje, že by mohly zmizet modely s označením Pro. Ostatně nabízet zákazníkům tři různé typy hodinek, které se od sebe zase tak zásadně neliší, nedává příliš smysl. Jak to Samsung vymyslel se dozvíme pravděpodobně už v červenci, kdy by se měly hodinky z řady Galaxy Watch 6 představit společně s ohebnými telefony na akci Unpacked.