Od odhalení nových vlajkových smartphonů od Samsungu nás dělí necelý týden, avšak jejich výbavu známe prakticky do posledního puntíku. Jedním z posledních dílů skládačky, který nám dosud chyběl, byly prodejní ceny, ovšem ani na ně nemusíme ani těch pár dní čekat – informátor Roland Quandt získal kompletní přehled cen všech variant Galaxy S23 pro španělský trh.

Germany and Benelux it seems to be 949 for S23 base and 1399 for S23U base. No clue about S23+ for these countries. As usual, pricing depends on local taxes, duties etc. There will be some nice deals (like upgrade to next higher mem spec during pre-orders when buying base model)

— Roland Quandt (@rquandt) January 24, 2023