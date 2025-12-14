Známe českou cenu Oppo Find X9 Pro: nejrychlejší ušetří neskutečných 7 tisíc korun!

- Po dlouhých týdnech čekání máme pro české fanoušky značky Oppo skvělou zprávu
- Vlajkový model a základní Find X9 se totiž právě dnes začínají prodávat i na našem trhu
- Standardní cena nijak nepřekvapí, nicméně ti nejrychlejší se díky slevovému kódu mohou dostat na výrazně lepší částku
Často se mu přezdívá „iPhone s Androidem“, ale já sám si myslím, že tenhle telefon si jde zcela vlastní, správnou cestou. A zároveň se jedná o jeden z nejpovedenějších Android smartphonů, které se letos na trhu objevily. Stihl to ale těsně. Devět dní před Vánocemi si jej konečně mohou koupit i zájemci v České republice. A nabídka je to opravdu hodně zajímavá.
Oppo Find X9 Pro získal vysoké bodové hodnocení 9,3 z 10 i v našem redakčním testu. Před několika dny jej Marques Brownlee (MKBHD) v rámci svého žebříčku Smartphone Awards 2025 dokonce označil za letošní nejlepší fotomobil. Youtuber MrWhosettheboss jej ve svém videu označil nejen za telefon z nejlepší výdrží, ale navíc ještě získal titul Smartphone of the Year 2025 a zařadil se tak na první místo v rámci jeho žebříčku.
Oppo Find X9 Pro: sleva 7 000 Kč!
Standardní cena vybavenějšího Oppo Find X9 Pro je 31 999 Kč, nicméně ti nejrychlejší jej v rámci zahajovací prodejní akce se speciálním slevovým kódem mohou získat o celých 7 tisíc korun výhodněji – za podstatně atraktivnějších 24 999 Kč (slevový kód: oppox9). Novinka je k dispozici s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, vybírat můžete z bílé a šedé barevné varianty.
Oppo u svých letošních vlajkových smartphonů přináší přepracovaný design zad – namísto velkého kruhového modulu s fotoaparáty čínský výrobce vsadil na střídmější čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy. Nechybí ani zvýšená odolnost IP66/68/69.
Oppo Find X9 Pro zepředu reprezentuje plochý 6,78″ OLED displej s 1,5K rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka se pyšní špičkovým jasem 1 800 nitů (běžný provoz), případně až 3 600 nitů (v peaku pro HDR), v noci je možné jas ztlumit až na 1 nit. Rámeček okolo displeje má tloušťku pouze 1,15 mm. Do zobrazovacího panelu je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0. Ve čtvercovém modulu na zádech se pak nachází tyto tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-828) s optickou stabilizací a 7prvkovým objektivem se světelností f/1.5
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv Hasselblad s 3× optickým (až 120× digitálním) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1
Tuto sestavu navíc ještě doplňuje 9kanálový multispektrální senzor, který se stará o přesné zachycení barev. O ladění fotoaparátů, zejména pak teleobjektivu, se tradičně postarala fotografická značka Hasselblad, která telefonu propůjčila nejen vlastní fotografické styly a nastavení, ale rovněž pro něj vyvinula telekonvertor. U něj zatím nevíme, zda bude ve formě volitelného příslušenství pro české zákazníky dostupný.
Kromě kvalitní fotosestavy je velkým lákadlem i Si-Ca (křemíko-uhlíkový) akumulátor s masivní kapacitou 7500 mAh. Za tento krok Oppo chválím – spousta výrobců kvůli dovozním clům u telefonů určených pro Evropu velikost baterie snižuje, Oppo nikoliv. I při velmi náročném provozu se tak s výdrží dostanete na hodnoty, o kterých si jiné značky mohou nechat zdát. Pokud se o Oppo Find X9 Pro chcete dozvědět více, rozhodně si přečtěte naši podrobnou recenzi.
Kompaktnější Oppo Find X9 se slevou 5 000 Kč
Základní Oppo Find X9 se svému „Pro“ sourozenci v lecčems podobá. Design je prakticky stejný, stejné jsou i barvy, pouze tmavě šedou výrobce rozdělil na dvě samostatné barvy – světle šedou a černou. I tento telefon se pyšní vysokou odolností IP66/68/69.
Oppo Find X9 je oproti variantě Pro o něco menší, a to zejména díky menšímu 6,59″ displeji s 1,5K rozlišením a špičkovým jasem 3 600 nitů. Maximální obnovovací frekvence displeje činí 120 Hz, telefon nabízí dynamické přepínání mezi režimy 60, 90 a 120 Hz. Oproti minulé generaci si Oppo Find X9 polepšil v technologii čtečky otisků prstů – původní optickou nahradila ultrazvuková. Součástí displeje je i kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.
Záda zdobí vystouplý čtvercový modul, který obsahuje následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.0
- 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem (až 120× digitálním) s optickou stabilizací a světelností f/2.6
I v tomto případě se sestava může spoléhat na multispektrální senzor vyladěný značkou Hasselblad, nicméně externí telekonvertor pro větší přiblížení už podporován není. Telefon rovněž pohání výkonný čip Dimensity 9500 od MediaTeku.
Přestože je základní Oppo Find X9 rozměrově o něco menší, na kapacitě akumulátoru se to takřka neprojevilo – telefon se pyšní 7025mAh baterií, což je téměř o 1 400 mAh více než u předchozí generace. Podporováno je rychlé (až 80 wattů) i bezdrátové nabíjení (až 50 wattů).
Standardní česká cena základního Oppo Find X9 je 24 999 Kč, nicméně v rámci zahajovací prodejní akce jej můžete získat o celých 5 000 Kč levněji. Za 19 999 Kč se rovněž nejedná o vůbec špatnou koupi.