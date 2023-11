Zmenšená verze PlayStationu 5 na prvním snímku: rozdíl ve velikosti je znát

Menší verze konzole PlayStation 5 se objevila ve srovnání s původní variantou

Rozdíl ve velikosti je patrný na první pohled

PlayStation 5 není žádné ořezávátko. Jde totiž nejen o jednu z nejvýkonnějších konzolí historie, ale také o jednu z největších. Pokud jste tedy fandové malých a nenápadných zařízení, která na sebe v obýváku nepřitahují příliš pozornosti, tohle ten případ rozhodně není. Tedy nebyl, alespoň do konce minulého měsíce, kdy Sony odhalilo výrazně zmenšenou variantu PlayStationu 5, která nahradí původního obra. Tu jsme si mohli prohlédnout na oficiálních tiskových snímcích a také na propagačním videu, nicméně srovnání s první generací jsme si museli pouze představit v našich hlavách na základě zveřejněných rozměrů.

Menší, ale stejně výkonná

Nyní ovšem přišel s prvním srovnávacím snímkem uživatel sociální sítě X s přezdívkou phantompainss. Ten obě varianty PlayStationu 5 postavil vedle sebe a nutno podotknout, že rozdíl v rozměrech je viditelný na první pohled. Sony se podařilo druhou generaci, které se až donedávna přezdívalo „slim“, opravdu výrazně zmenšit, přičemž zároveň zachovala i stejný výkon a také portovou výbavu. Nutno podotknout, že se s nejvyšší pravděpodobností jedná o skutečné snímky, neboť phantompainss již zmíněný příspěvek smazal.

Společně s první reálnou fotografií se také potvrdily některé spekulace, které uživatele pravděpodobně příliš nepotěší. Mezi ně patří například nutnost připojit konzoli k internetu během instalace Blu-ray mechaniky, která je nově dobrovolným příslušenstvím. Co prozatím nevíme, je to, zda bude možné mechaniku po registraci ke konkrétní konzoli případně prodat dále a registrovat s jinou konzolí, případně zda bude možné mechaniku připojit i poté, co Sony vypne servery.

Aktuálně budou v prodeji obě varianty PlayStationu 5, nicméně jakmile se vyprodá první generace, bude v prodeji už jen nová revize. Ta bude dostupná od listopadu za cenu 550 eur (cca 13 500 korun s DPH) v případě varianty s Blu-ray mechanikou, respektive za 450 eur (cca 11 tisíc korun s DPH) v případě digitální edice bez mechaniky. První modely zmenšeného modelu PlayStationu 5 by se mohly na pultech obchodů objevit už 10. listopadu, alespoň v USA a Japonsku.