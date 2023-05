Zkuste si nové funkce WhatsAppu s předstihem. Stačí vám 4 kliknutí

Vyzkoušejte si nové funkce populární chatovací aplikace mezi prvními

Přihlášení do beta programu je otázkou několika kliknutí

Chcete mít přístup k novým funkcím WhatsAppu dříve, než ostatní uživatelé? U webové verze klienta je nově možné přihlásit se do testovacího programu. V rámci něj by tvůrci této populární chatovací aplikace měli s předstihem uvolňovat novinky, které se později dostanou do ostrého provozu. Stačí pouze přejít na adresu web.whatsapp.com, po přihlášení kliknout na tři tečky v horní liště, vybrat Nastavení – Nápověda, a zde zaškrtnout Přepnout na beta verzi.

Pokud máte telefon s Androidem a také byste se rádi zapojili do testování, stačí přejít na tuto stránku a kliknout na modré tlačítko Become a tester (Stát se testerem). V případě, že nebudete přihlášeni se svým Google účtem, stránka vás k tomu vyzve. Během několika hodin by se vám WhatsApp měl aktualizovat na nejnovější testovací verzi.

Majitelé iPhonů mají bohužel smůlu, pro ně už je přístup k testovacím verzím skrze nástroj TestFlight téměř dva roky uzavřený a zatím to nevypadá, že bychom se v brzké době měli dočkat reaktivace.