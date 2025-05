Zklamání, nebo nadšení? Internetem koluje podoba Galaxy Watch 8 Classic od Samsungu

Na internetu se objevily detailní rendery chystaných hodinek Galaxy Watch 8 Classic od Samsungu

Ty odhalují několik designových zajímavostí, včetně návratu otočné lunety

K představení by mělo dojít v létě společně s ohebnými smartphony jihokorejského výrobce

Utajit něco v dnešní době není nic jednoduchého, ostatně proto se řadu podrobností o chystaných zařízení dozvídáme mnohdy i s několikaměsíčním předstihem. I když se velcí technologičtí giganti snaží proti únikům informací aktivně bojovat, mnoho reálných výsledků to nepřináší. Své by o tom mohl vyprávět Samsung, o jehož chystaných zařízeních pravidelně informujeme, a jinak tomu nebude ani tentokrát. Nyní totiž internetem kolují rendery chystaných chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Letošní Galaxy Watch Classic hlásí návrat k otočné lunetě

Model s přídomkem Classic odkazuje na starší model Galaxy Watch, který ještě disponoval systémem Tizen přímo od Samsungu. V hlavní roli je otočná luneta, jež byla dlouhou dobu ikonickým prvkem hodinek z Jižní Koreje a zároveň elegantním ovládacím prvkem – virtuální lunetu předchozí generace by tentokrát měla nahradit fyzická varianta. Co se týče designu, Samsung by se měl uchýlit ke vzhledu, který již použil u svých nejvybavenějších hodinek Galaxy Watch Ultra. Podle spekulací by se tohoto vzhledu měl dočkat i základní model Galaxy Watch 8.

Pokud jde o velikost, Galaxy Watch 8 Classic by měly být k dispozici pouze s jedním rozměrem pouzdra, a to 46 či 47 milimetrů, přičemž rozměry se odhadují na 46 × 46,5 × 14,2 milimetru. Velikost displeje by se měla zastavit na 1,5″, a co se týče baterie, ta by měla disponovat kapacitou 450 mAh.

Operačním systémem bude pochopitelně Wear OS od Googlu, nicméně je otázkou, o jakou verzi konkrétně půjde, přičemž ve hře je i relativně nedávno oznámená verze Wear OS 6. Překvapením by také nebylo, kdyby Samsung rovnou nasadil svou vlastní nadstavbu One UI 8.

Z dostupných informací je patrné, že Galaxy Watch 8 Classic budou k dispozici ve dvou variantách, přičemž jedna z nich bude disponovat LTE. K představení hodinek by mělo dojít již brzy, spekuluje se o červencovém termínu, tedy společně s ohebnými telefony Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.