Živé vysílání audio obsahu je další velká věc, myslí si šéf Spotify

Není tomu tak dávno, co stojaté vody sociálních sítí rozčeřil Clubhouse. Exkluzivní platforma pouze pro zvané se zaměřuje na živý přenos zvukového obsahu, který má podobu malých konferencí v uzavřených místnostech. Zatímco Clubhouse se snaží co nejrychleji vyvinout aplikaci pro Android a rozšířit okruh svých uživatelů, konkurenti se pokoušejí seč jim síly stačí napodobit úspěšný model mladé sociální sítě.

Své si o tom myslí také Daniel Ek, generální ředitel a vlastník hudební streamovací služby Spotify. Když na sebe nepoutá pozornost snahou o koupi fotbalového klubu Arsenal, tak přemýšlí, jakým směrem by se Spotify mělo vydat. Podle Eka je živé vysílání audio obsahu příští Stories. Nutno podotknout, že jisté paralely zde jsou – s konceptem audiovizuálního obsahu, který pomine za 24 hodin, nejprve přišel Snapchat, nicméně v relativně krátké době způsob fungování převzal gigant Facebook a nasadil jej hromadně na své platformy Messenger a Instagram.

O něco podobného se giganti sociálních sítí pokouší i nyní. Spotify pro podpoření své snahy zvolilo cestu akvizice aplikace Locker Room, která funguje na podobném principu jako Clubhouse, jen se zaměřuje primárně na sportovní fanoušky. Je velmi pravděpodobné, že v následujících měsících velké společnosti představí své varianty Clubhousu, což by z průkopníka tohoto formátu učinilo minoritního hráče, podobně jako v případě Snapchatu.

Podle Eka je současný formát živých audio přenosů jen začátek. „Čím více uživatelů se do tohoto formátu zapojí, tím více profesionálních tvůrců obsahu projeví zájem. V případě Spotify to budou umělci, kteří mohou tímto způsobem snáze komunikovat s fanoušky, což s sebou nese také nové příležitosti pro monetizaci,“ řekl Ek. Na Spotify je aktuálně přes 8 milionů tvůrců, kteří by jistě rádi více využili potenciál, který se ukrývá ve 350 milionech uživatelů.