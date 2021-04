Šéf Spotify nemá peníze pro umělce, ale chce si koupit fotbalový klub

Poměrně nedávno jsme psali zprávu, že Apple Music platí umělcům dvojnásobek toho, co gigant v odvětví, streamování hudby Spotify. Hudební interpreti dlouhodobě kritizují almužny, které za přehrávání svých skladeb dostávají, nicméně to nevypadá, že by se v dohledné době něco změnilo. Šéf Spotify Daniel Ek nicméně přilil trochu oleje do ohně, když oznámil svůj plán koupil slavný anglický klub Arsenal.

Kolem Gunners poslední dobu obíhá spekulace, že současný majitel Stan Kroenke má v plánu klub prodat. Tomu napomáhá také fiasko ohledně účasti Arsenalu v již zrušeném projektu evropské superligy, která skončila dříve, než začala. Není divu, že Daniel Ek, jehož jmění časopis Forbes odhaduje na 4,7 miliard dolarů (cca 100 miliard korun), jakožto celoživotní fanoušek klubu vyslovil zájem o koupi.

Proti tomu se ohradili hudební interpreti, jež poznamenali, že by Ek mohl nejprve vyplácet umělcům spravedlivou částku předtím, než se rozhodně koupit fotbalový tým. Redaktor The Next Web Thomas Macaulay situaci vtipně glosoval – Arsenal by pod vlastnictvím Eka například mohl vyplácet Pierre-Emericka Aubameyanga místo 486 tisíci dolary týdně (cca 10,4 milionu korun) podobně jako umělce na Spotify – tedy částkou 9 haléřů za vystřelený gól.