Clubhouse je sociální síť na pozvánky. Vyzkoušeli jsme, jak funguje

Ačkoliv je Clubhouse službou se zhruba roční tradicí, v českém rybníčku se začala hojně šířit teprve nedávno. Z části je to dáno tím, že zatím není k dispozici aplikace pro Android a přístup je pouze na pozvánky. V tomto článku bych rád shrnul zkušenosti po zhruba týdenním používání a zároveň zodpověděl některé časté otázky, které se ke Clubhouse pojí.

Jak získat pozvánku?

Ačkoliv nejsem žádný nadšenec do sociálních sítí a běžně používám už jen Facebook a Instagram, ani já jsem neodolal a novou službu vyzkoušel. Příměr k chatovacím místnostem z doby před patnácti lety mne sice na první dobrou nijak nenalákal, nicméně zvědavost zvítězila a po pár dnech jsem se začal shánět po pozvánce.

Následovalo zjištění, že k pozvánce se dá velmi jednoduše dostat, pokud jste ochotni za ni zaplatit. I v českých vodách se pohybuje značné množství překupníků a dostal jsem tedy několik nabídek od 80 Kč až po 200 Kč. To jsem odmítl a vyzkoušel jsem dosah svého Instagramu, s čímž jsem velmi rychle uspěl a vstoupil do Clubhouse zdarma. Hned po vstupu jsem získal dvě pozvánky a po několika dnech používání přibyly další tři kusy. Pozvánky tedy můžete získat od svých přátel či od kohokoliv, kdo už na Clubhouse je a má nějaké volné.

Co se týče aplikace samotné, je ještě hodně co zlepšovat. V místnostech se poměrně špatně orientuje a prakticky neexistuje žádná filtrace. Jedinou pomůckou je algoritmus, který vám nabízí místnosti na míru a také sledování oblíbených osobností a jejich plánovaných místností.

Taková místnost má vždy daný začátek (někdy i konec), alespoň rámcové téma a většinou několik mluvčích, kteří můžou buďto vést diskuzi mezi sebou nebo dávat slovo lidem z publika a nechat je klást otázky, případně na ně reagovat. Pomůckou pak mohou být například skupiny na Facebooku, kde uživatelé Clubhouse dopředu avizují vznik některých plánovaných místností. Ty mohou být veřejné i soukromé.

‎Clubhouse: Drop-in audio chat Cena: zdarma

Dále na Clubhouse fungují kluby, které sdružují lidi se stejným zájmem nebo tématem. Opět mohou být veřejné i soukromé a jeden uživatel může založit pouze dva kluby. Potvrzení založení trvá zhruba dva týdny. Ačkoliv by kluby do budoucna mohly být velmi užitečné, těch českých je zatím velmi málo a proto jsem je v průběhu seznamování s Clubhousem příliš nevyužíval.

Jak používat Clubhouse a nezbláznit se

U Clubhouse více než u jiných aplikací funguje psychologický mechanizmus, který nás nutí poslouchat ze strachu, že o něco přijdeme. Konverzace je zakázáno nahrávat, takže co bylo řečeno už nikde nenajdete a pokud jste o něco přišli, je to pryč. To je součást psychologie, která funguje velmi dobře a sám jsem si během prvních dvou dnů vyzkoušel, že Clubhouse nelze používat bezmyšlenkovitě a přeskakovat z jedné místnosti do druhé.

V rámci vlastního plánování času jsem si vytvořil jednoduchý způsob používání aplikace. Když mám chvilku, projedu si nadcházející místnosti na zhruba dva dny dopředu a ty, které mne opravdu zajímají uložím do kalendáře a zapnu upozornění. Ideálně se jedná vždy o 2 až 3 místnosti denně, abych poslechem netrávil 12 hodin denně.

Samozřejmě jsou pak situace, kdy v reakci na nějakou událost vznikne zajímavá místnost, případně se některá z plánovaných zruší, nebo nakonec není tak zajímavá a denně tedy poslouchám mezi 1-4 místnostmi. Tento rytmus se mi osvědčil a je pro mě ideální i z hlediska udržení pozornosti.

Informace za miliony, nyní zdarma

Jedna z věcí, která mě na Clubhouse překvapila, bylo množství místností, které se zabývaly opravdu zajímavými tématy s často fundovanými moderátory. Samozřejmě narazíte i na pubertální diskuze o sexu nebo tlachání o ničem. Z velké části jsem se ale účastnil místností na téma politiky, financí, moderních fenoménů v podobě Tesly nebo kryptoměn, rozhovorů s úspěšnými byznysmeny i sportovci a mnoho dalšího. Dají se najít i velmi odborné diskuze např. na téma UX/UI designu nebo fotografování.

Clubhouse má velkou výhodu v tom, že se můžete dostat do konverzace se špičkami vašeho oboru tak, jak byste to v reálném životě těžko naplánovali. Sám jsem byl svědkem, když v jedné z místností světoznámá návrhářka Blanka Matragi nabídla spolupráci studentce oděvního designu. V jiné místnosti zase přední český investor Daniel Gladiš přijal sázku od jednoho z posluchačů ohledně výkonnosti jeho fondu v nadcházejícím roce (vsadili se o večeři). Mluvené slovo a nutnost rychlé reakce lidi sbližuje mnohem více než komunikace přes e-maily nebo SMS zprávy.

Zajímavá pro mne byla prakticky nulová přítomnost trollů a lidí, kteří by chtěli narušovat probíhající diskuze. Hlasová komunikace mezi lidmi vzbuzuje určitý respekt a i přes rozdílné názory je většinou chování a vyjadřování uživatelů velmi slušné a věcné (na rozdíl od jiných internetových diskuzí). Co se týče technické kvality diskuzí, občas samozřejmě zlobí připojení k internetu jednotlivých moderátorů, není to ale žádná zásadní nevýhoda. Většinou se ztracená věta zopakuje a jede se dál.

Jaká bude budoucnost?

Ačkoliv Clubhouse čekají výzvy (např. v podobě kontrol nezávadnosti obrovského množství obsahu) a samotná aplikace ještě není zcela hotový produkt, je nutno přiznat, že typ komunikace, který nabízí, je v aktuální době velmi zajímavou alternativou k ostatním sociálním sítím a komunikačním platformám.

Opravdovou hodnotu má ale především obsah, který na této síti naleznete, je to tedy zase jen o lidech. O těch, kteří budou ochotní předávat své znalosti a zkušenosti a také o těch, kteří jim i nadále budou naslouchat nebo jim oponovat.

Otázkou je, jakým způsobem bude celá služba monetizována. Někteří hovoří o předplatném, někdo zase o zpoplatnění pouze některých místností, či možnost zpětného přehrání „přednášky“. To je však až hudba vzdálenější budoucnosti. Teď bude zajímavé, co s obsahem na Clubhouse udělá příliv „androidích“ uživatelů a postupné zdokonalování aplikace. Termín vydání aplikace pro Android je ale zatím ve hvězdách.

Závěrečné hodnocení

Kolem sebe mám několik lidí, kteří Clubhouse vyzkoušeli. Velká část z nich ale po několika prvních pokusech odmítla vyhledávat místnosti a přeskočila zpět ke svým oblíbeným podcastům. Kouzlo Clubhouse je ale především v neopakovatelnosti, nevyzpytatelnosti a interakce mezi lidmi. To podcasty nenabídnou.

Dle mého názoru je úsilí vynaložené prvotnímu vyhledávání místností a zajímavých osobností odměněno hodnotnými informacemi, které pak mnohdy přicházejí i v pravidelných dávkách. Myslím, že v době před covidem bychom za takovéto přednášky a semináře platili nemalé peníze. Nyní jsou k dispozici zdarma a hned.

O potenciálu nové služby vypovídá i snaha konkurence v podobě Twitteru a Facebooku, jelikož obě tyto firmy pracují na podobné platformě. Clubhouse má před sebou ještě zajímavou budoucnost. Zkuste ho!