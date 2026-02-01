Získejte svítící USB-C kabel úplně zadarmo! Stačí zajít na prodejnu T-Mobile

- T-Mobile rozdává opletený USB-C kabel všem svým zákazníkům
- Stačí pouze přijít na prodejnu a předložit speciální kupon z aplikace Můj T-Mobile
- Kabel je dlouhý 1 metr, podporuje nabíjecí výkon až 60 W a přenosovou rychlost 480 Mb/s
Operátor T-Mobile si pro své zákazníky připravil sympatický dárek. Od neděle si můžete vyzvednout na prodejně nabíjecí a datový USB-C kabel zcela zdarma. Jediné co potřebujete, je přejít do aplikace Můj T-Mobile a v sekci Magenta Moments předložit obsluze v prodejně kód pro bezplatné vyzvednutí dárku.
T-Mobile rozdává kabel zdarma
Od 1. února bude na prodejnách T-Mobile zákazníkům operátora k dispozici dárek v podobě kabelu USB-C. Konkrétně jde o 1metrový opletený kabel s USB-C na obou stranách, s podporou Power Delivery a výkonem až 60 W (3 A, 20 V), maximální přenosovou rychlost má potom 480 Mb/s na standardu USB 2.0. Lze jej použít pro telefon, tablet, notebook i powerbanku a jako fajn ozvláštnění je, že při zapojení svítí v lehce světlejší magentové barvě.
Vyzvednutí je velmi snadné – podobně jako tomu bylo v minulosti u dárků pro zákazníky v rámci programu Magenta Moments, například s ponožkami, termohrnkem nebo zmrzlinou v létě. Stačí benefit vyhledat v aplikaci Můj T-Mobile, konkrétně v sekci výhod Magenta Moments. Potvrďte zájem o výhodu a předložte unikátní kód obsluze na prodejně, ta vám následně vydá speciální brandovaný kabel USB-C.
Akce platí od 1. února, tedy už od neděle, do 31. března, případně do vyprodání zásob. Nárok na tento dárek mají všichni zákazníci, kteří mají přístup do programu Magenta Moments, tedy firemní i nefiremní. Pokud máte doma kabelů spoustu, asi nic pro vás a klidně přenechejte dalším, protože jak už zaznělo, počet kabelů je na jednotlivých prodejnách omezený.