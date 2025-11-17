Že to nikoho nenapadlo dříve: macOS Tahoe výrazně vylepší videohovory

- Chystaný update systému macOS Tahoe na verzi 26.2 vylepší videohovory
- Zesvětlení okrajů displeje umožní lépe nasvětlit scénu
- Funkci využijete nejen skrze FaceTime, ale také u programů třetích stran
Apple své produkty neaktualizuje tak často jako třeba Microsoft, nicméně když už nějaký ten update dorazí, většinou přinese větší či menší změny, které stojí za to. Druhá betaverze macOS 26.2 přináší novou funkci Edge Light, která je určena nejen pro videohovory skrze FaceTime, ale také na dalších platformách pro videohovory. Novinka přidává světlý okraj kolem hran displeje vašeho počítače s macOS a tím zajišťuje vaše lepší nasvícení. Apple tvrdí, že tato funkce má za cíl pomoci vám při videohovorech vypadat co nejlépe, což si přiznejme, je pro řadu lidí poměrně důležité.
Lepší nasvícení scény při videohovorech
Funkce Edge Light napodobuje takzvané kruhové světlo, které často využívají například streameři a youtubeři, díky čemuž není třeba používat samostatné zařízení. Novinka poskytuje osvětlení ve chvíli, když jste v tmavé místnosti, a přizpůsobuje světlo tak, aby odpovídalo jasu okolních světelných zdrojů. Apple k tomu využívá Neural Engine v počítači Mac, který dokáže detekovat vaši tvář, relativní velikost a polohu v rámci záběru, aby správně osvítil scénu.
Vychytávka podle potřeby umí světlo ztlumit, abyste měli pohodlný přístup k obsahu na obrazovce, kupříkladu když detekuje pohyb kurzoru myši. Barvu světla si můžete upravit skrze posuvník, který umožňuje přepínat mezi teplými a studenými teplotami bílého světla. Funkci Edge Light lze najít v nastavení aplikací pro videokonference spolu s dalšími možnostmi, jako je vlastní pozadí, režim Portrét, Studio Light či izolace hlasu. Je k dispozici na počítačích Mac, které disponují čipy Apple Silicon, a funguje jak s integrovanými kamerami, tak s připojenými externími kamerami.
Nepřehlédněte
iPhone a iPad s macOS? Komunita dokázala nemožné!
Navíc se na počítačích Mac vyrobených od roku 2024 a novějších může funkce Edge Light automaticky zapnout, když poklesne okolní osvětlení v místnosti. Tuto funkci mohou již nyní vyzkoušet vývojáři, kteří tak nemusejí čekat, než bude macOS Tahoe 26.2 oficiálně zpřístupněn široké veřejnosti. Stát se tak má už v prosinci letošního roku.