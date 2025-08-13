iPhone a iPad s macOS? Komunita dokázala nemožné!

- Chtěli byste macOS na iPadu? Komunita vám možná splní přání
- První testy dokázaly spustit omezenou verzi systému na iPhonu
- K plnohodnotné verzi ale vede ještě dlouhá cesta
O spojení systémů iPadOS a macOS se spekuluje už nějakou dobu, přičemž s nástupem výkonných iPadů s plnohodnotnými desktopovými procesory a změnami na úrovni softwaru v rámci iPadOS 26 je toto možné spojení naznačeno ještě silněji, než kdy předtím. Apple se nicméně ústy svých vysoce postavených manažerů opakovaně vyjádřil, že systém macOS se na iPady zkrátka nepodívá a že právě mezistupeň v podobě iPadOS je to, co gigant z Cupertina na svých tabletech chce.
Desktopový systém na mobilním zařízení
Tato tvrzení ale pochopitelně dráždí kreativní komunitu, která si dala za úkol přinést macOS na mobilní zařízení od Applu. Jak naznačil Steve Troughton-Smith na sociální síti Mastodon, termín „hackintosh“ by již brzy mohl označovat iPad se systémem macOS a nikoli domácí klon počítačů Mac. „Apple sice macOS na iPad nepřinese, ale vypadá to, že se dostáváme do bodu, kdy si ho lidé stejně budou moci nainstalovat na jailbreaknutém zařízení,“ uvádí ve svém příspěvku. A jak se zdá, není příliš daleko od pravdy.
macOS on iPhone running Activity Monitor and Xcode pic.twitter.com/wPGvNRtD6P
— Duy Tran (@khanhduytran0) August 11, 2025
V sérii příspěvků na sociální síti X zveřejnil Duy Tran zajímavé snímky. Ty zobrazují iPhone, na kterém běží například Terminál, Disková utilita, Monitor aktivity či dokonce Xcode. Nutno ovšem podotknout, že celý systém nevypadá zrovna dvakrát použitelně, takže se spíše jedná o rannou fázi testování systému macOS na mobilním hardwaru.
To ostatně Duy Tran popisuje také na stránce svého projektu s názvem MacWSBootingGuide na serveru GitHub. Tento druh experimentu je možný pouze díky moderním nástrojům pro jailbreak zařízení, které jsou stále vzácnější.
Zdá se, že palera1n, který podporuje až iOS 18.3.2 a Dopamine umí odemknout některé iPhony a iPady, avšak kompatibilita závisí na použitém čipsetu a verzi nainstalovaného systému. Starší modely s čipsetem A11 mají výhodu v podobě neopravitelné chyby checkm8, přičemž novější zařízení se musí spoléhat na přítomnost specifického staršího firmwaru, aby bylo podobné experimentování možné. Jestli se dočkáme plnohodnotného macOS na iPadu bude záviset jen na šikovnosti komunity, nicméně pokud si vystačíte i s omezenější verzí připomínající desktopový systém, v rámci iPadOS 26 si jistě přijdete na své.