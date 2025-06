macOS na iPadu? Není to dobrý nápad, tvrdí šéf softwaru Applu

iPady se s příchodem iPadOS 26 budou podobat desktopovým počítačům více, než kdy jindy

Šéf softwaru Craig Federighi nicméně odmítá, že by na iPadech měl běžet macOS

Podle něj je každá platforma unikátní a tak by to mělo i zůstat

Tablety iPad od Applu už od první generace z roku 2010 utvářely celé odvětví. Ačkoli mnozí byli skeptičtí k celému formátu, který ve svém počátku přímo vycházel z chytrých telefonů, nakonec si tablety své místo na trhu našly. Postupem času se iPady stále více začaly přibližovat tradičním počítačům z dílny giganta z Cupertina, a to ať svými hardwarovými parametry, kdy poslední tablety od Applu využívají desktopové procesory, tak i softwarovými změnami, například těmi představenými v rámci letošní vývojářské konference WWDC.

iPadu s macOS se jen tak nedočkáme

Není proto divu, že mnozí už delší dobu volají po tom, aby minimálně iPady s označením pro překročily pomyslný Rubikon a nabídly místo systému iPadOS plnohodnotný desktopový systém macOS. Ačkoli se může zdát, že by tato změna byla logická, už jen s ohledem na vysoký výkon, který iPadOS nedokáže naplno využít, vysoce postavení manažeři v Applu, v čele s Craigem Federighim, jsou opačného názoru.

V novém rozhovoru pro MacStories se šéfa softwaru v Applu znovu na toto téma dotazovali, přičemž ten opět musel vysvětlovat, proč se jedna z nejhodnotnějších firem světa tomuto rozhodnutí brání. „Nechceme vytvořit obojživelné auto nebo spork (kombinace lžíce a vidličky, pozn. red.),“ začíná Federighi. „Když je skvělá lžíce, skvělá vidlička, tak je spojme do jednoho příboru, ne“ A tak se to stalo. Ukázalo se, že to není dobrá lžíce a není to dobrá vidlička. Je to špatný nápad,“ upřesnil svou myšlenku.

Federighi dále tvrdí, že „absolutní konzistence by znamenala optimalizaci pro nic“ v odpovědi na otázku, jak Apple přistupuje k otázce sjednoceného designu napříč platformami. „Chceme konzistenci tam, kde to dává smysl, ale přizpůsobujeme tyto zážitky každému zařízení na míru,“ dodává Federighi. „Nemyslím si, že by na iPadu měl běžet macOS, ale myslím si, že iPad se může inspirovat prvky Macu.“ Jinými slovy šéf softwaru v Applu hájí unikátní postavení iPadu, které nechce narušit tím, že by z populárního tabletu udělal jinou verzi Macbooku. Pokud tedy doufáte, že Apple v blízké budoucnosti představí iPad s macOS, nejspíše se této změny jen tak nedočkáte.

