Že jsou ohebné smartphony křehké? Tohle video vás přesvědčí o opaku

Ohebné telefony jsou křehké, jejich klouby jsou náchylné na vnikání drobných částic, jejich displeje lze snadno poškrábat. To jsou kompromisy, na které se musí potenciální kupující připravit, ovšem následující mučení smartphonu Samsung Galaxy Z Flip dokazuje, že by sem tam mohl ustát i nějaký neplánovaný výlet z ruky na podlahu.

I don’t want to hear anyone say that foldables are fragile ever again. Are we clear? pic.twitter.com/rhMF7aNADx

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) July 14, 2020