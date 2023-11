Že jsou ceny tarifů v přemrštěné? Češi už to neřeší, odhalila nová studie

ČTÚ v nové studii relativně podrobně rozebírá situaci na českém telekomunikačním trhu

Většina spotřebitelů platí za telefon měsíčně maximálně 500 korun, s cenou je pak spokojeno 80 % lidí

Vidíme však i ústup tradičních operátorů, virtuální poskytovatelé posílili na skoro 11% podíl na trhu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) odhalil spotřebitelskou studii týkající se spokojenosti s telekomunikačními službami. Informace sebrané díky tomuto průzkumu do značné míry dotvářejí obraz toho, jak veřejnost vnímá situaci na telekomunikačním trhu, co si myslí o cenách a jak jsou spokojení se službami operátorů. Na to nejzajímavější ze studie se nyní podíváme.

T-Mobile, O2, Vodafone

Průzkumu se účastnilo 1 500 lidí ve věku od 18 do 75 let a důležité je, že všichni využívají mobilní telefon k soukromým účelům. Sběr dat probíhal v červenci 2023. Co je zásadní, rozložení sil stran klasické trojice operátorů se nijak neměnilo. Nejvíce zákazníků má T-Mobile (36,4 %), následuje O2 (29,9 %) a Vodafone (23 %).

Co se ale výrazně proměnilo, je zájem spotřebitelů o virtuální operátory. Tuto alternativní cestu využívá coby svého hlavního poskytovatele hned 10,6 % zákazníků (oproti 7,2 % v loňském roce). Můžeme tedy prohlásit, že dnes již každý desátý klient operátorů využívá služby virtuála.

ČTÚ tvrdí, že za tím může být menší regulace trhu s virtuálními operátory, která jim nyní umožňuje nabízet kombinované nabídky, pevný internet nebo také datově neomezené tarify. Dalším argumentem může být místy nižší cena a hlavně pak odlišná nabídka od klasické trojice operátorů.

Spokojenost a cena

Jeden z velmi důležitých grafů v průzkumu ukazuje, že velká většina uživatelů je se svým operátorem vlastně spokojena a klidně jej doporučí dál. Hned 31,2 % respondentů odpověděla na otázku, zdali by doporučili svého stávající operátora „určitě ano“, dalších 44,3 % odpovědělo „spíše ano“. Souhlasný názor tedy vyjádřily tři čtvrtiny dotazovaných.

Poněkud překvapující může být i další zjištění. Své měsíční náklady na provoz soukromého mobilu hodnotí vzhledem ke kvalitě služeb pozitivně opět drtivá většina respondentů. Jako „velmi výhodnou“ či „spíše výhodnou“ vnímá cenu tele-služeb přes 36 % lidí. Dalších 44,8 % uvedlo, že měsíční náklady jsou „přijatelné“. Vůli ke změně tak nemá víc jak 80 % spotřebitelů.

Ovšem viditelná převládající spokojenost se službami a cenou má co dělat s tím, kolik vlastně lidé v průměru za mobilní telefon měsíčně platí. ČTÚ zkoumalo cenu za 1 SIM a napříč věkovými skupinami je nejčastější tarifní nabídka s cenou 200–499 Kč, využívá ji hned 39 % dotazovaných. V těsném závěsu je mírně náročnější nabídka s cenou 500–799 Kč, kterou si platí skoro 21 % lidí.

Z této statistiky také vyplývá, že nejnáročnější jsou uživatelé 18–29 let a 40–49 let, protože si nejčastěji platí mobilní služby s cenou kolem 1 000 korun. Naproti tomu základní služby s cenou do 99 Kč využívají nejvíce senioři ve věku 70 let a více. A bez zajímavosti není ani fakt, že 7,2 % uživatelů ve věku 18–29 let vůbec neví, jaké měsíční náklady na telefon mají. To poukazuje na fakt, že faktury někdo platí za ně, nejčastěji asi rodiče.

Cena je v Česku „průměrná“

Ná závěr studie přichází ČTÚ s mezinárodním srovnáním dle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ty porovnávají nabídky hlasově, SMSkově i datově neomezených tarifů a berou v potaz vždy dva největší operátory na trhu. To je trochu škoda, analýza na to trpí, v Česku totiž ze hry vypadává Vodafone, který má suverénně nejlevnější nabídku neomezených tarifů.

Česko tak v grafu zaujímá průměrnou pozici s cenou 745 korun za tarif. Hůře je na tom třeba Maďarsko (skoro 800 korun za tarif), Řecko (1 075 korun za tarif) nebo trochu překvapivě Slovensko (průměrná cena 1 463 korun za tarif). Naopak nejlepší pozici mají pobaltské státy, hlavně pak Litva, kde neomezený tarif vyjde v přepočtu jen na 303 korun. Ceny jsou bez DPH.

Ukázka průměrných cen zemí OECD je však v nejlepším případě ilustrační. Vůbec totiž neukazuje komplexní situaci na českém trhu. Zatímco na trzích, kde jsou neomezená data o tolik dražší, existují i menší operátoři, kteří nabízejí ekvivalentní nabídku s velkými datovými balíčky: 100 GB, 50 GB a podobně, povětšinou s měsíční splátkou sotva pár stovek. Taková konkurence v Česku bolestivě chybí.