Čtvrtý operátor se na český trh v nejbližší době nechystá

Zeptali jsme se proto umělé inteligence, jak by si jej představovala

K hlavním benefitům by mohly patřit levná neomezená nabídka a doplňkové služby

Před pár dny skončila aukce kmitočtů 5G Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ze které měl podle tehdejšího ministra průmyslu Karla Havlíčka vzejít čtvrtý mobilní operátor, který rozředí telekomunikační trh v České republice. Bohužel se tak nestalo, frekvence si rozebrali stávající hráči T-Mobile, O2 a Vodafone. Zeptali jsme se však umělé inteligence, jak by si ona čtvrtého operátora představovala.

Nedůstojná aukce kmitočtů

Přestože aukce oficiálně skončila již na jaře 2021, před týdnem došlo k tomu, že ostravský poskytovatel internetu Poda a společnost Kaprain prodali své vysoutěžené frekvence velkým operátorům, konkrétně Vodafonu, respektive T-Mobilu v druhém případě. Znamená to, že byla završena i neoficiální část aukce, tedy dohady mezi jednotlivými účastníky.

Jak dva výše zmínění, tak i relativně silný hráč Nordic Telecom neměli možnost ze získaných frekvencí postavit konkurenceschopného operátora, který by konkuroval zaběhnuté trojici. Aukce tím pádem nesplnila očekávání, přestože tehdejší vláda v čele s premiérem Babišem a ministrem Havlíčkem hlásala, že o působení na českém trhu mají zájem i zahraniční firmy.

Celou situaci trefně glosoval v komentáři na E15 Jan Sedlák, směrem k bývalému ministrovi Havlíčkovi se vyjádřil takto: „Svým diletantským přístupem ale pouze zapříčinil to, že u nás žádná alternativa k ‚velké trojce‘ dlouho nevznikne.“ Samotnou aukci pak označil jako „nedůstojnou komedii“.

Čtvrtý operátor podle umělé inteligence

Škoda. Situace na českém trhu se totiž nevyvíjí zrovna dobře. Tři velcí operátoři nabízejí velmi podobné služby, jen s lehkými obsahovými či cenovými rozdíly. Položky v ceníkové nabídce jsou vyváženy tak, aby zákazník ani u jednoho poskytovatele „o moc nepřišel, ale ani moc nezískal“, a podpultové nabídky jsou stále velmi oblíbené, byť zmapovat jejich systém je extrémně složité.

Stesk po nenaplněné eventualitě čtvrtého operátora by však mohla vyřešit umělá inteligence. Zeptali jsme se generativního jazykového modelu ChatGPT 4, jak by podle něj mohl vypadat ideální čtvrtý operátor pro český trh, jak by se měl jmenovat a hlavně – jakou nabídku by měl přinést, aby byl ve srovnání se stávajícími operátory relevantní.

Nový operátor navržený umělou inteligencí se jmenuje CzeNet; původně zněl název „PragNet“, ten se nám však zdál příliš pragocentrický – přece jen poptáváme operátora na celonárodní úrovni. Jaký by měl tento nový operátor být? Umělá inteligence dala do kupy hlavní prvky firemní strategie, vybrali jsme ty nejzásadnější:

Transparentnost : CzeNet by mohl zavést politiku „bez skrytých poplatků“, kdy by zákazníci viděli jasně dané ceny bez dodatečných poplatků. Tím by se zlepšila důvěra zákazníků a zvyšovala spokojenost.

: CzeNet by mohl zavést politiku „bez skrytých poplatků“, kdy by zákazníci viděli jasně dané ceny bez dodatečných poplatků. Tím by se zlepšila důvěra zákazníků a zvyšovala spokojenost. Flexibilita : CzeNet by mohl nabízet flexibilní tarify, kdy by si zákazníci mohli vytvářet svůj vlastní tarif podle svých potřeb.

: CzeNet by mohl nabízet flexibilní tarify, kdy by si zákazníci mohli vytvářet svůj vlastní tarif podle svých potřeb. Podpora lokálních projektů : CzeNet by mohl investovat do lokálních komunitních projektů nebo podporovat české startupy. To by vytvořilo pozitivní obraz značky.

: CzeNet by mohl investovat do lokálních komunitních projektů nebo podporovat české startupy. To by vytvořilo pozitivní obraz značky. Vynikající zákaznický servis : CzeNet by mohl nabízet nadstandardní zákaznický servis s rychlou odezvou a efektivním řešením problémů.

: CzeNet by mohl nabízet nadstandardní zákaznický servis s rychlou odezvou a efektivním řešením problémů. Zaměření na udržitelnost: V dnešní době by mohl CzeNet přijmout různé „zelené“ iniciativy, jako je recyklace starých telefonů, snižování emisí CO 2 nebo podpora obnovitelných zdrojů energie.

Většinu z výše zmíněného však splňují již aktuální poskytovatelé telekomunikačních služeb. Zajímala nás pak také nabídka, protože ta přijde na mysl většině spotřebitelů na prvním místě. Základní tarif jménem Start by měl podle ChatGPT obsahovat 100 volných minut do všech sítí, 100 SMS zpráv a 2 GB dat za 200 Kč měsíčně.

Zajímavější to začne být u prostředního tarifu pro náročnější klientelu. Ten má obsahovat neomezené volání i SMS do všech sítí a 10GB datový balíček za 500 Kč měsíčně. A pak je tu tarif Premium, který má nabízet neomezené volání, SMS i data, navíc s plnou rychlostí (v závislosti na tom, jestli bude operátor nabízet 4G nebo 5G). To vše za 800 Kč měsíčně.

Cena jako hlavní argument

Nedalo nám to a položili jsme umělé inteligenci zásadní dotaz: proč by měl být tento nový operátor o tolik levnější než stávající trio? Přece jen, neomezenou rychlost neomezených dat aktuálně seženete za 1 300 až 1 350 Kč měsíčně.

Odpověď stojí za to: „Operátor, který se rozhodne nabízet neomezená data s plnou rychlostí 5G za nižší cenu, by to dělal jako součást strategie získání podílu na trhu. Toto může být efektivní krátkodobá strategie, která by mohla přitáhnout mnoho zákazníků od konkurence, ale je důležité si uvědomit, že takový model by mohl být finančně náročný a nemusí být udržitelný na dlouhodobé bázi.“

Kromě toho ale přinesl jazykový model docela zajímavé podněty. Čtvrtý operátor by podle něj měl nabízet nejen mobilní tarify, ale také pevný internet či služby digitální televize. Od zaběhnuté trojice konkurentů by se pak mohl odlišit například nabídkou cloudových služeb pro jednotlivce i firmy anebo vlastní VPN službou, kterou by si klienti mohli přikoupit k tarifu pevného internetu.