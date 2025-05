Zbývá posledních 20 kusů. iPhone 16 Pro za pouhých 749 Kč už nebude, brzy se vyprodá

Nabízí se doslova poslední příležitost ulovit předplatné iPhonu 16 Pro za pouhých 749 Kč. Skrze novou službu Cashtec Upgrade si můžete pronajmout nejnovější iPhone nebo MacBook za tu vůbec nejnižší cenu na trhu. iPhonů 16 Pro za speciální zaváděcí nabídku ale zbývá posledních 20 kusů.

Většina z nás mění telefon zhruba jednou za dva až tři roky – ať už kvůli výkonu, výdrži baterie nebo prostě touze po novinkách. A právě na těchto preferencích je postavena i nová služba Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti, díky které můžete mít každé dva roky ten nejnovější iPhone a každé tři roky nový MacBook. Bez složitého řešení prodeje starého zařízení – a hlavně za tu absolutně nejnižší cenu v Česku. Za celou dobu pronájmu zaplatíte přibližně jen polovinu ceny zařízení.

iPhone 16 Pro za pouhých 749 Kč

Pokud se rozhodnete pro iPhone 16 Pro, měsíční platba je pouhých 749 Kč. Za dva roky pronájmu tak zaplatíte jen 17 976 Kč (namísto běžných 29 990 Kč). Platíte tedy jen to, co telefon ztratí na hodnotě během dvou let. Po uplynutí pronájmu smartphone jednoduše vrátít, a pokud budete chtít, můžete pokračovat s nejnovějším modelem iPhonu, opět za velmi výhodnou cenu.

iPhony za zaváděcí ceny pronájmu:

Nový MacBook Air za polovinu ceny

Zaváděcí ceny platí také u MacBooků, kde jsou ceny možná ještě o kus zajímavější. Novinka MacBook Air M4 vychází na pouhých 429 Kč měsíčně a za tři roky pronájmu tak zaplatíte pouze 15 444 Kč místo běžných 29 990 Kč. Celé tři roky pronájmu je MacBook navíc krytý zárukou. Po třech letech zařízení vrátíte a můžete si vybrat nový model, opět za skvělou cenu.

MacBooky za zaváděcí ceny pronájmu:

Náhradní zařízení zdarma

To nejlepší na konec – pokud bude v průběhu potřeba využít záruční opravu, dostanete náhradní zařízení zcela zdarma. Pronájem je navíc kompletně online, rychlý a bez skrytých poplatků. Jakmile je pronájem schválen, máte nové zařízení doma už do druhého pracovního dne.

