Zatím nejlepší zážitek ze streamovaného hraní? Otestovali jsme Nvidia GeForce Now s RTX 5080

- Vyzkoušeli jsme architekturu Nvidia Blackwell na RTX 5080 skrze GeForce Now
- V některých případech naroste výkon až o 50 procent
- Zklamáním je zatím hlavně nízký počet podporovaných her
Streamované hraní je už nějaký ten pátek alternativou k tradičnímu PC/konzolovému zážitku, pakliže tedy máte dostatečně rychlé a stabilní internetové připojení. Možnost připojit se ke vzdálenému počítači a na něm spustit klidně i ty nejnovější pecky v té nejvyšší kvalitě, a to všechno za zlomek ceny, je zkrátka velmi lákavá možnost, obzvláště pokud nechcete utrácet větší obnos za konzoli či herní PC/notebook. Jednou z nejlepších voleb na trhu je bezesporu Nvidia a její platforma GeForce Now, která se spoléhá na jednoduchou filosofii – „vy si přineste vlastní hry a my vám dáme nabušený stroj, na kterém si je zahrajete“.
V hlavní roli obří výkon a AI
Minulý měsíc byl pro platformu GeForce Now přelomový. Nvidia představila novinku v podobě příchodu architektury Blackwell, což v praxi znamená příchod výkonných grafických karet GeForce RTX 5080 či technologie DLSS 4 Multi-Frame Generation pro streamování v rozlišení až 5K při 120 snímcích za sekundu. Právě DLSS 4 je k dispozici pro více než 175 her, což zahrnuje i podporu DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction a technologie Nvidia Reflex, které mají pozitivní dopad na výkon.
Díky GeForce RTX 5080 nabízí GeForce Now v rámci předplatného Ultimate výpočetní výkon 62 teraflops a 48 GB grafické paměti, což přijde vhod především pro funkce využívající umělou inteligenci. Nejnovější architektura GPU nabízí až 2,8krát vyšší snímkovou frekvenci ve srovnání se servery předchozí generace a více než trojnásobně předčí PlayStation 5 Pro. A v kombinaci s nejnovějšími procesory AMD Zen 5 a Nvidia ConnectX-7 SmartNICs nabízí GeForce Now moderní hardwarové řešení do oblasti cloudového hraní.
V rámci předběžného přístupu jsme si mohli mnohem výkonnější GeForce Now vyzkoušet v předstihu, byť v rámci beta verze softwaru. Ta disponuje nejedněmi porodními bolestmi, například chybovou hláškou na zařízeních s macOS, tudíž recenzovat novinky by nebylo zrovna fér. Na druhou stranu vám můžeme přinést alespoň naše první dojmy z chystaných novinek, které byly v rámci testování k dispozici pro omezený počet her. Jak na nás Nvidia Blackwell v GeForce Now působí?
Blackwell podporuje přes 20 titulů
Prvně musím říci, že už samotné hraní skrze GeForce Now před nástupem architektury Blackwell bylo z mého pohledu velmi komfortní. Disponuji poměrně rychlým a stabilním internetem, který splňuje i náročnější požadavky platformy, tudíž na žádné extra velké problémy jsem ani v minulosti nenarazil. Ano, občas se někde něco trhne, příležitostně spadne či nefunguje jako má, ale to se nikterak zásadně neliší od mé běžné zkušenosti s hraním na Windows.
Drobným zklamáním hned na začátek může být podpora titulů, která není aktuálně dvakrát velká. V nabídce dominují spíše starší tituly, i když se mezi nimi najde i pár žhavých novinek. Větší radost z nabídky budou mít fandové singleplayerových záležitostí, byť i několik kompetitivních titulů v nabídce najdete. Celý seznam najdete níže:
- Apex Legends
- Assassin’s Creed Shadows
- Baldur’s Gate 3
- Black Myth: Wukong
- Borderlands 4
- Clair Obscur: Expedition 33
- Counter-Strike 2
- Cronos: The New Dawn
- Cyberpunk 2077
- Diablo 4
- Doom: The Dark Ages
- Dune: Awakening
- Dying Light: The Beast
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Grounded 2
- Hell Is Us
- Indiana Jones and the Great Circle
- Mafia: The Old Country
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Overwatch 2
- Titan Quest II
- Warframe
- The Witcher 3
Podpora starších titulů potěší, nicméně vylepšení v jejich případě nejsou až tak dechberoucí, jako tomu je u novějších her. Jinými slovy nečekejte, že vám deset let starý Zaklínač 3 vyrazí s příchodem Blackwellu dech. Naopak například u Indiana Jonese či Doomu jsou vylepšení mnohem patrnější. Přesto vychytávky jako 10bitové HDR s chroma vzorkováním 4:4:4, nové kódování AV1 a vylepšené filtry ostrosti, které pomáhají zlepšit HUD a text na obrazovce rozhodně potěší.
Nvidia Blackwell jsem testoval primárně na třech titulech, kterými byli Indiana Jones and the Great Circle, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a Doom: The Dark Ages. V rámci nich jsem si mohl primárně otestovat vysoký dynamický rozsah či DLSS 4. Po výkonnostní stránce nelze nové architektuře prakticky co vytknout – Indiana Jones běžel stabilně přes 200 snímků za sekundu a to i přes to, že jsem měl zapnutý plný ray tracing a veškeré grafické detaily byly na maximum. Oblivion přeci jen i přes nejvyšší grafické nastavení nepadal pod 90 snímků, nicméně vyšší snímkování bylo patrné v interiérech.
Obecně se dá říci, že nárůst výkonu na RTX 5080 je oproti starší RTX 4080 přibližně mezi 25 až 50 procenty v závislosti na zvoleném titulu. Technologie DLSS Multi-Frame Generation má za pomocí AI zvýšit počet zobrazovaných snímků tím, že mezi dva skutečné vloží několik „falešných“, které vygeneruje umělá inteligence.
Při cloudovém hraní to ale způsobuje drobný problém v kombinaci s mírným lagem, který je běžnou součástí streamovaného hraní – například Indiana Jonese tato technologie pocitově zpomaluje pokud si necháte do hry vložit větší množství snímků, což nemusí být každému po chuti. Pokud se ale spokojíte třeba jen se dvěma, už to není tak špatné.
V případě hry Overwatch 2 je zajímavý například režim umožňující hraní až ve 360 Hz, avšak i tento upgrade něco stojí – budete se muset smířit jen s rozlišením 1080p. Pokud je ale pro vás důležitější kompetitivní stránka hry a nepotřebujete špičkové vizuály za každou cenu, je tato oběť jistě přijatelná.
Nutno podotknout, že 360Hz monitory mají za cíl především zrychlit reakční čas, přičemž Nvidia se skutečným 360 Hz (tedy 2,78 milisekundám) nepřibližuje – tento režim ale dokáže snížit odezvu pod 30 milisekund, což je na cloudové hraní působivá hranice. Některé vychytávky, jako třeba vylepšení vlasů v podobě RTX Hair potěší spíše jen fajnšmekry a při běžném hraní ho nejspíše ani nepostřehnete. Každopádně jako frajeřina je tato funkce více než dostačující.
Streamované hraní je stále lepší
Otázkou zůstává, jak na tom bude výkon serverů ve chvíli, kdy se Blackwell dostane do ostrého provozu a počet podporovaných her začne narůstat. Během testování jsem ale na větší problémy nenarazil a mohu s klidným svědomím říci, že tenhle upgrade potěší především ty herní nadšence, kteří jsou vůči kvalitě streamovaného hraní stále skeptičtí. Ano, GeForce Now se stále ještě nevyrovná lokálnímu hraní na pořádně nabušené sestavě, ale přibližuje se mu rychleji, než si mnozí z nás jsou ochotni připustit.