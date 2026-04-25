Zase to samé? Uniklé snímky iPhonu 18 Pro odhalují design, který nikdo nechtěl

- Příští generace nejvybavenějších iPhonů se svého výrazného fotomodulu nezbaví
- Dokonce to podle uniklých maket vypadá, že bude ještě větší
- K představení by mělo dojít na podzim letošního roku
Podzim se nezadržitelně blíží a s ním velká událost pro fanoušky chytrých telefonů. Pochopitelně mluvíme o představení nových iPhonů z řady 18, přičemž tentokrát by se v tradičním podzimním termínu měly objevit modely s označením Pro a také ohebný iPhone Ultra. Zatímco detailů o plánované skládačce koluje po internetu poměrně hodně, o nejvybavenějších neohebných telefonech toho víme přeci jen o něco méně. Tentokrát youtuber Vadim Jurjev z kanálu Max Tech přišel se snímky pravděpodobné makety iPhonu 18 Pro Max.
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Ještě výraznější fotomodul u chystaného iPhonu
Očekává se, že Apple letos u modelů iPhone 18 Pro přinese několik vylepšení fotoaparátu, ale dosud se neobjevily žádné konkrétní zvěsti naznačující, že by tato vylepšení vyžadovala znatelné a viditelné změny v oblasti zadního fotoaparátu. A přesto právě to naznačuje nová série maket. Jurjev uvádí, že makety mají mnohem výraznější fotoaparáty a více vyčnívají, přičemž podle něj je samotný fotomodul ještě o něco vyšší než u modelu iPhone 17 Pro Max. Kromě zadního trojitého fotoaparátu jsou rozměry obou zařízení údajně velmi podobné – stejná tloušťka, ale mírné zvětšení výšky (0,36 mm) a šířky (0,39 mm) u modelu 18 Pro Max.
Jurjev zveřejnil i detailnější údaje pro srovnání: celková tloušťka modelu iPhone 18 Pro Max včetně výstupku fotoaparátu má činit 11,54 mm (oproti 11,23 mm u modelu iPhone 17 Pro Max), zatímco celková tloušťka včetně výstupků objektivů fotoaparátu je 13,77 mm (oproti 12,92 mm u modelu iPhone 17 Pro Max). Jurjev si za přesností maket iPhone 18 Pro stojí a tvrdí, že jsou „naprosto přesné“, stejně jako makety iPhonu 17 Pro, které obdržel loni (pravděpodobně od stejného zdroje, kterým je nejspíše Sonny Dickson).
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Hlavní fotoaparát v iPhonu 18 Pro by mohl mít variabilní clonu, což by uživatelům poskytlo větší kontrolu nad tím, jak jejich fotografie vypadají. Uživatelé by mohli ručně nastavit, kolik světla se dostane na snímač, čímž by se omezilo přeexponování a poskytly by se nové možnosti přizpůsobení osvětlení a hloubky ostrosti. Teleobjektiv v modelech iPhone 18 Pro by rovněž mohl mít větší clonu, což by umožnilo více světla za špatných světelných podmínek. Alespoň jeden z modelů iPhone 18 Pro by také mohl být vybaven novým třívrstvým obrazovým snímačem od Samsungu.