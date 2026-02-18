TOPlist

Zásadní update od Googlu je tu: Android výrazně vylepšil zálohování dat

Tomáš Zenkl 18. 2. 9:00
Obchod Google Play na telefonu s Androidem (ilustrační obrázek)
  • Google vydal významnou aktualizaci systémových částí Androidu
  • Poslední verze služeb Google Play přináší velmi praktickou funkci
  • S její pomocí je možné snadno zálohovat lokální data v telefonu

Google aktualizuje nezbytné služby Play poměrně často a nedávno vydal nejnovější update platný pro únor 2026. Ten zahrnuje pořádnou porci novinek, a to jak ryze pro vývojáře, tak pro běžné uživatele a za měsíc únor se jedná o již třetí update těchto služeb. Jedna ze stěžejních novinek je nová funkce v podobě lokální zálohy.

Služby Google Play 26.06

Tato nejnovější verze dorazila na telefony s Androidem 16. února 2026 a na novinky rozhodně není skoupá. Mimo funkce pro vývojáře v oblasti procesů souvisejících s polohou a kontextem dorazilo do služeb Play také vylepšení režimu Stav nouze. Ten nově přináší vizuální prvky pro upozornění na zemětřesení.

Google Play
Google Play

Tento update dále vylepšil služby související se správou systému v oblasti připojení, dalších aktualizací a výdrže na baterii. Jednou z hlavních novinek je ale příchod zálohování lokálních souborů, což zní velmi přímočaře a tak to i funguje. Pomocí této funkce je možné zálohovat soubory z telefonu na Google Disk.

Automatická záloha vaší složky

Zálohování lokálních souborů funguje na pozadí a synchronizuje se obsah ve složce Stažené soubory. To znamená, že je automaticky zálohován obsah v této složce a to, co do ní uložíte, se vám zálohuje. K těmto souborům pak budete mít přes Google Disk přístup odkudkoliv a jedná se o trochu jiný způsob než je aktuální styl záloh.



Peníze padající z nebes na velké logo Googlu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Rekordní rok pro Google: zisky vzrostly o pětinu, dosáhly zhruba 2,3 bilionu korun

Pokud máte a používáte více telefonů, tato složka by mohla být v Google Disk pojmenována dle zařízení. Řešením by bylo také ponechat jednu složku Stažené soubory synchronizovanou pro všechna vaše zařízení. Možnost lokální zálohy přes složku v telefonu, ke které budete mít přes Disk přístup odkudkoliv, je rozhodně dobrý nápad a funkce, která dává smysl.

Jak zjistím, jestli mám novou verzi služeb Google Play?

Informaci o vaší verzi služeb Google Play najdete v hloubi nastavení telefonu, většinou v sekci týkající se systému. Ideální je použít fulltextové vyhledávání a tuto položku si vyhledat. Je možné, že nejnovější verzi na svém telefonu ještě nemáte a budete si na ni muset chvíli počkat, protože Google uvolňuje aktualizace postupně.

