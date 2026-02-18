Zásadní update od Googlu je tu: Android výrazně vylepšil zálohování dat

- Google vydal významnou aktualizaci systémových částí Androidu
- Poslední verze služeb Google Play přináší velmi praktickou funkci
- S její pomocí je možné snadno zálohovat lokální data v telefonu
Google aktualizuje nezbytné služby Play poměrně často a nedávno vydal nejnovější update platný pro únor 2026. Ten zahrnuje pořádnou porci novinek, a to jak ryze pro vývojáře, tak pro běžné uživatele a za měsíc únor se jedná o již třetí update těchto služeb. Jedna ze stěžejních novinek je nová funkce v podobě lokální zálohy.
Služby Google Play 26.06
Tato nejnovější verze dorazila na telefony s Androidem 16. února 2026 a na novinky rozhodně není skoupá. Mimo funkce pro vývojáře v oblasti procesů souvisejících s polohou a kontextem dorazilo do služeb Play také vylepšení režimu Stav nouze. Ten nově přináší vizuální prvky pro upozornění na zemětřesení.
Tento update dále vylepšil služby související se správou systému v oblasti připojení, dalších aktualizací a výdrže na baterii. Jednou z hlavních novinek je ale příchod zálohování lokálních souborů, což zní velmi přímočaře a tak to i funguje. Pomocí této funkce je možné zálohovat soubory z telefonu na Google Disk.
Automatická záloha vaší složky
Zálohování lokálních souborů funguje na pozadí a synchronizuje se obsah ve složce Stažené soubory. To znamená, že je automaticky zálohován obsah v této složce a to, co do ní uložíte, se vám zálohuje. K těmto souborům pak budete mít přes Google Disk přístup odkudkoliv a jedná se o trochu jiný způsob než je aktuální styl záloh.
Pokud máte a používáte více telefonů, tato složka by mohla být v Google Disk pojmenována dle zařízení. Řešením by bylo také ponechat jednu složku Stažené soubory synchronizovanou pro všechna vaše zařízení. Možnost lokální zálohy přes složku v telefonu, ke které budete mít přes Disk přístup odkudkoliv, je rozhodně dobrý nápad a funkce, která dává smysl.
Jak zjistím, jestli mám novou verzi služeb Google Play?
Informaci o vaší verzi služeb Google Play najdete v hloubi nastavení telefonu, většinou v sekci týkající se systému. Ideální je použít fulltextové vyhledávání a tuto položku si vyhledat. Je možné, že nejnovější verzi na svém telefonu ještě nemáte a budete si na ni muset chvíli počkat, protože Google uvolňuje aktualizace postupně.