Zařadil Apple zpátečku? Revoluční AirPods s kamerou možná vůbec nebudou

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- Delší dobu se spekuluje o příchodu sluchátek AirPods Pro vybavených kamerami
- Ty by měly sloužit pro pokročilé funkce Apple Intelligence a nové Siri
- Jejich uvedení na trh je ale nyní v ohrožení
Apple má ve svém portfoliu hned několik zajímavých sluchátek, která patří mezi špičky ve svých kategoriích. O pořádné inovace je v tomto ohledu ale poměrně velká nouze. Gigant z Cupertina nicméně uvažoval o výrobě sluchátek AirPods Pro obohacených o kameru, což by mohlo celé odvětví výrazně proměnit. Jak to tak ale vypadá, jen tak se této malé revoluce nedočkáme. Podle informátora a sběratele prototypů známého pod přezdívkou Kosutami byl vývoj údajných AirPods Pro vybavených fotoaparátem pozastaven.
Sluchátek s kamerami pro umělou inteligenci se nejspíše nedočkáme
Toto tvrzení přichází jako poměrně velké překvapení vzhledem k tomu, že agentura Bloomberg v květnu informovala, že AirPods Pro vybavené kamerou se blíží dokončení a brzy mohla začít sériová výroba. Bloomberg také uvedl, že by se Apple mohl rozhodnout s uvedením AirPods počkat, pokud by nebyl spokojen s funkcemi Visual Intelligence vyvíjených pro Siri. Kamery ve sluchátkách by totiž nesloužily k pořizování fotografií ani videí, ale byly by využívány výhradně pro účely umělé inteligence.
*Suspended. https://t.co/n8g9NwdxVn
— Kosutami (@Kosutami_Ito) July 3, 2026
Kosutami v únoru zmínil, že infračervené kamery umožní propojení sluchátek AirPods Pro s Apple Intelligence, přičemž další spolehlivé zdroje toto tvrzení potvrdily. Apple s nimi chtěl přijít na trh v první polovině roku 2026, ale uvedení bylo odloženo, protože práce na inteligentnější Siri ještě nebyla hotová. Není jasné, zda je to důvodem tvrzení Kosutamiho, že projekt byl pozastaven, nebo v tom hrají roli i další faktory, kupříkladu aktuální paměťová krize.
Kosutami je známý především jako sběratel prototypů hardwaru společnosti Apple, ale občas sdílel přesné informace o budoucích plánech kalifornské firmy týkající se produktů. Například přibližně 10 měsíců před uvedením iPhonu 16 Pro správně odhalil, že bude vybaven baterií v kovovém pouzdře. Také poskytl první pohled na řemínek k Apple Watch vyrobený z kontroverzního materiálu FineWoven. Kosutami nicméně nesprávně tvrdil, že AirPods Pro 3 budou uvedeny na trh již v srpnu 2024.