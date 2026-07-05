TOPlist

Zařadil Apple zpátečku? Revoluční AirPods s kamerou možná vůbec nebudou

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 7. 12:00
0
Bezdrátová sluchátka AirPods Pro

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

  • Delší dobu se spekuluje o příchodu sluchátek AirPods Pro vybavených kamerami
  • Ty by měly sloužit pro pokročilé funkce Apple Intelligence a nové Siri
  • Jejich uvedení na trh je ale nyní v ohrožení

Apple má ve svém portfoliu hned několik zajímavých sluchátek, která patří mezi špičky ve svých kategoriích. O pořádné inovace je v tomto ohledu ale poměrně velká nouze. Gigant z Cupertina nicméně uvažoval o výrobě sluchátek AirPods Pro obohacených o kameru, což by mohlo celé odvětví výrazně proměnit. Jak to tak ale vypadá, jen tak se této malé revoluce nedočkáme. Podle informátora a sběratele prototypů známého pod přezdívkou Kosutami byl vývoj údajných AirPods Pro vybavených fotoaparátem pozastaven.

Sluchátek s kamerami pro umělou inteligenci se nejspíše nedočkáme

Toto tvrzení přichází jako poměrně velké překvapení vzhledem k tomu, že agentura Bloomberg v květnu informovala, že AirPods Pro vybavené kamerou se blíží dokončení a brzy mohla začít sériová výroba. Bloomberg také uvedl, že by se Apple mohl rozhodnout s uvedením AirPods počkat, pokud by nebyl spokojen s funkcemi ‌Visual Intelligence‌ vyvíjených pro ‌Siri‌. Kamery ve sluchátkách by totiž nesloužily k pořizování fotografií ani videí, ale byly by využívány výhradně pro účely umělé inteligence.

Kosutami v únoru zmínil, že infračervené kamery umožní propojení sluchátek AirPods Pro s Apple Intelligence, přičemž další spolehlivé zdroje toto tvrzení potvrdily. Apple s nimi chtěl přijít na trh v první polovině roku 2026, ale uvedení bylo odloženo, protože práce na inteligentnější Siri ještě nebyla hotová. Není jasné, zda je to důvodem tvrzení Kosutamiho, že projekt byl pozastaven, nebo v tom hrají roli i další faktory, kupříkladu aktuální paměťová krize.



Apple AirPods Pro 3. generace (2025)



Nepřehlédněte

AirPods Pro s kamerou: Apple chystá sluchátka, která vidí okolí

Kosutami je známý především jako sběratel prototypů hardwaru společnosti Apple, ale občas sdílel přesné informace o budoucích plánech kalifornské firmy týkající se produktů. Například přibližně 10 měsíců před uvedením iPhonu 16 Pro správně odhalil, že bude vybaven baterií v kovovém pouzdře. Také poskytl první pohled na řemínek k Apple Watch vyrobený z kontroverzního materiálu FineWoven. Kosutami nicméně nesprávně tvrdil, že AirPods Pro 3 budou uvedeny na trh již v srpnu 2024.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Google Pixel 10
Tohle si Google za rámeček nedá: Android 17 výrazně snížil výkon Pixelů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
1
Česko jako první na světě. Vodafone nasadí AI proti AI podvodníkům
Česko jako první na světě. Vodafone nasadí AI proti AI podvodníkům
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 17:50
1
Koncept výročního iPhonu pro rok 2027
Ikonický design iPhonu v ohrožení? Model 18 Pro přinese zásadní změnu a naznačí budoucí směr
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
9
Samsung Galaxy S26 telefon a sluchátka k tomu
Galaxy S26 s hodinkami a sluchátky za 1 korunu. Tohle je exkluzivní tip redakce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 11:15
4

Kapitoly článku