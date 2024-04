Zapomeňte na Pixel Fold 2. Letošní skládačka od Googlu údajně dostane jiné jméno

Google letos představí druhou generaci svého skládacího telefonu

Namísto očekávaného názvu Pixel Fold 2 mu ale zřejmě propůjčí jiné jméno

Název i termín uvedení bude zřejmě sjednocen s podzimními Pixely 9

Loni v květnu Google představil svůj vůbec první smartphone s ohebným displejem. Přestože se jednalo o prvotinu, na které se viditelně popsaly dlouhé roky a odklady vývoje, dočkala se u veřejnosti vřelého přijetí – Googlu se podařilo namíchat povedený koktejl designu, příjemných rozměrů, výbavy a odladěného softwaru, díky čemuž se dalo nad některými přehmaty lehce mávnout rukou. Nelze se tedy divit, že americká firma připravuje pokračovatele.

Pixel Fold 2 bude, jen půjde do světa pod jiným jménem

Nedávno začaly internetem kolovat informace o tom, že podzimní modelovou řadu Pixelů nebudou tvořit pouze dva modely (jak jsme byli v minulých letech zvyklí), ale rovnou tři – k očekávaným Pixelům 9 a 9 Pro má přibýt ještě varianta Pixel 9 Pro XL. Server Android Authority nyní tyto informace potvrdil, a dokonce ještě překvapivě doplnil.

Na základě dat vytažených z firmwaru připravovaného pro letošní zařízení došlo u Googlu ke změně označení připravované skládačky. Zatímco donedávna ještě americký gigant počítal s názvem Pixel Fold 2, nyní již pokračovatele loňského Foldu označuje jako „Pixel 9 Pro Fold“ – sjednocuje tak číselné označení s ostatními Pixely a pravděpodobně s nimi sjednotí i termín premiéry.

Tento krok vypadá poměrně logicky. Pro Google nemá smysl představovat vlajkový ohebný smartphone v polovině roku, když na podzim přijde jednak s novým čipsetem Tensor G4 a také s novou verzí operačního systému Android. Loňský Pixel Fold tak trochu trpěl tím, že pár měsíců po svém představení najednou spadal do kategorie zařízení minulé generace – jednak nedostal to nejvýkonnější železo, ale také jej minuly některé podzimní novinky, například prodloužená softwarová podpora na 8 let.

Podzimní čtveřice Pixelů

Pokud se tedy tvrzení serveru Android Central potvrdí, dočkáme se letos na podzim hned čtyř nových Pixelů:

Pixel 9 (kódové označení „tokay“)

Pixel 9 Pro (kódové označení „caiman“)

Pixel 9 Pro XL (kódové označení „komodo“)

Pixel 9 Pro Fold (kódové označení „comet“).

Všechny čtyři telefony by měly běžet pod taktovkou nového čipsetu Google Tensor G4, který požene kupředu novou verzi operačního systému Android 15 se všemi softwarovými a AI novinkami. Celá čtveřice by zároveň měla společně částečně sdílet designové prvky, zejména pak zaoblený modul fotoaparátu na zadní straně.

U chystané skládačky se spekuluje o nárůstu výšky, který zapříčiní zvětšení obou displejů – vnitřní má narůst z 7,6 na 7,9″ (8,1″ pokud započítáme silně zaoblené rohy), úhlopříčka vnějšího panelu se pak zvětší z 5,8 na 6,4“ (6,6″ i s rohy). Tloušťka telefonu má být naopak zredukována, a to na 10,5 mm.

Nové Pixely by na podzim měla doprovodit třetí generace hodinek Pixel Watch, přičemž se spekuluje, že Google je konečně nabídne rovnou ve dvou velikostech.

