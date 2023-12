Zapomeňte na ohňostroj! V Austrálii vytvoří novoroční show umělá inteligence

Australské Sydney se rozhodlo pro netradiční zpracování novoročních oslav

Klasický ohňostroj doplní show vytvořená umělou inteligencí

Letošní téma oslav se ponese v duchu úcty k původním obyvatelům

Ve světle nedávných událostí řada obcí v tuzemsku vyslyšela prosbu ministra vnitra Víta Rakušana a upustila od tradičních novoročních oslav s pomocí rachejtlí a petard. V Austrálii se nicméně rozhodli k omezení ohňostrojů i bez tragických událostí a navíc k tomu využijí trend letošního roku, kterým je umělá inteligence. Ta se jim postará o několik hodin zábavy, které doplní tradiční ohňostrojovou zábavu.

Tradiční ohňostroj doplní show vytvořená AI

Místo ohňostroje bude nadcházející silvestrovský ohňostroj v Sydney zahrnovat čtyřhodinovou vizuální světelnou prezentaci s obrazy vytvořenými umělou inteligencí. Projekce oslní východní stranu pylonů v přístavu Sydney Harbour a poté se synchronizuje s hlavní půlnoční událostí. Obrazy umělé inteligence se budou muset dělit o prostor s tradičními ohňostroji. Toto technologické sblížení bude synchronizováno hudbou, což představuje na světové scéně bezprecedentní milník pro produkci takového rozsahu. Přehlídka, která se uskuteční 31. prosince v přístavu v Sydney a jeho okolí, je velmi očekávaná. Očekává se účast více než milionu lidí.

Podle online zpráv bude k dispozici více než 58 tisíc jednotlivých ohňostrojů a show se bude odehrávat ve dvou různých částech: osmiminutová manifestace ve 21 hodin a následná delší dvanáctiminutová show o půlnoci. Ačkoli je 58 tisíc ohňostrojů poměrně hodně, integrace snímků vytvořených umělou inteligencí znamená menší znečištění ovzduší. Hlavní myšlenkou letošní přehlídky je „Jedna noc: Mnoho způsobů, jak slavit“, s důrazem na hlasy původních obyvatel. Akce bude zahájena v 19:30 speciálním ceremoniálem, po němž budou ve 20:30 následovat projekce na pylony s obrazy významných australských domorodců.

Speciální bude i hudební část, v rámci které ve 21 hodin vystoupí sydneyští 18YOMAN a Nooky, kteří vytvoří originální hudbu. Pro půlnoční show pak budou vybírat melodie The Sweats z Brisbane. „Vstupujeme do nového roku a doufejme, že války na některých místech skončí a my se s nimi budeme moci vyrovnat mnohem lépe,“ řekla starostka Sydney Clover Moore. V budoucnu by tradiční ohňostroje mohla zcela nahradit například synchronizovaná show dronů.