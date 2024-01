Zapomeňte na myš! Tahle šikovná aplikace vytvoří oblíbenou periferii z chytrých hodinek

Nemáte po ruce myš, když je zrovna potřeba? Aplikace WowMouse ji zastoupí

Z chytrých hodinek totiž umí vytvořit myš na bázi gest

Prozatím je aplikace k dispozici pouze pro Wear OS

Veletrh CES v Las Vegas je plný různých zajímavých a užitečných vychytávek, stejně jako zbytečných hloupostí. Společnost Doublepoint věří, že jejich aplikace WowMouse, která promění chytré hodinky se systémem Wear OS v myš pro počítač založenou na gestech, bude spadat do té první kategorie. Například chytré hodinky od Samsungu zvládne naučit, že máváním ruky pohybujete myší a stisknutím prstů klikáte (podobně jako funkce Double Tap na hodinkách Apple Watch Series 9).

Z chytrých hodinek vytvoříte myš snadno a rychle

WowMouse funguje na principu Bluetooth Human Interface Devices (HID), takže hodinky mohou skrze Bluetooth pracovat s různými operačními systémy, stačí je spárovat stejně jako jakoukoli jinou myš. Podle stránek Doublepointu to zahrnuje systémy Windows, Linux, macOS a iPadOS. Prozatím je potvrzeno, že aplikace funguje na některých hodinkách se systémem Wear OS jako jsou poslední Samsung Galaxy Watch, avšak společnost uvádí, že například na Pixel Watch je detekce klepnutí nekonzistentní. Apple Watch bohužel nepodporují Bluetooth HID, takže majitelé zařízení s operačním systémem watchOS mají prozatím smůlu.

Společnost má však větší ambice. V tomto oznámení nabízí výrobcům a vývojářům licencování svého softwaru pro takové činnosti, jako je kupříkladu stmívání chytrého světla otáčením zápěstí. Lze si poměrně snadno představit, že tato vychytávka bude dobře fungovat i v praxi, ostatně herní ovladače se už léta potýkají s pohybovým ovládáním a takové konzole od Nintenda na něm postavili svůj úspěch z posledních dekád.

K plnohodnotnému nahrazení myši nejspíše aplikace od Doublepoint nepřispěje, avšak v nouzových podmínkách jde jistě o lepší řešení, než drátem do oka. S rozšířením na další aplikace vztahující se na chytrou domácnost by mohlo dojít k malé revoluci, kdy by uživatelé nemuseli vytahovat telefon z kapsy či zadávat hlasové pokyny pokaždé, když má jejich domácnost něco udělat. K tomuto scénáři se nicméně bude muset aplikace WowMouse, která je již dostupná na Google Play, ještě propracovat.