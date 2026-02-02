Zapomeňte na emulátory! Nový nástroj může přinést revoluci v přístupnosti her z PS2

- Na internetu se objevil nový nástroj s názvem PS2Recomp, který slouží k vytváření nativních portů her z PS2 na PC
- Ambiciózní projekt na sebe upozornil ve virálním příspěvku na X s odkazem na GitHub
- Nástroj ještě není dokončený, výsledek by se však podobat například projektu N64:Recompiled
Emulátory jsou dnes už naprosto běžnou součástí světa videoher, ať už je fanoušci vnímají jako jednu z cest směrem k zachování herní historie, nebo si zkrátka chtějí připomenout oblíbené hry z dětství na moderním hardwaru. V posledních letech se nicméně do popředí dostává i další způsob, jak retro hrám zajistit digitální dlouhověkost – tzv. rekompilace, která spočívá v transformaci původního kódu do podoby, která umožňuje jeho spuštění na PC a jiném moderním hardwaru. Komunitě herních nadšenců se nyní vůbec poprvé podařilo tímto způsobem zprovoznit hry z legendární konzole PlayStation 2.
Ať žije optimalizace
Nový nástroj s názvem PS2Recomp (rozpracovanou verzi stáhnete z GitHubu, pozn. red.) získal značnou pozornost hráčů díky nedávnému virálnímu příspěvku na sociální síti X, který v době psaní tohoto článku nasbíral přes 650 tisíc zobrazení. Ačkoliv má ambiciózní projekt ještě daleko od dokončení, jeho cílem je rekompilovat hry z PS2 do programovacího jazyka C++. Takový kód lze následně převést na nativní port pro PC s výrazně lepší optimalizací, než jakou může nabídnout jakýkoli tradiční emulátor.
Inspirace u Nintenda
Tím však výhody rekompilovaných her rozhodně nekončí. Nabízejí také další benefity jako vyšší rozlišení, více možností nastavení grafiky, nová ovládací schémata, a dokonce i podpora fanouškovských modifikací. To je ostatně případ zatím nejpokročilejšího podobného nástroje, kterým je N64: Recompiled a kterým se inspiroval také autor projektu PS2Recomp.
N64: Recompiled, jak název napovídá, se zaměřuje na hry pro Nintendo 64 a už dříve pomohl na svět nativním PC portům her jako The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Banjo-Kazooie, Star Fox 64, Mystical Ninja: Goemon a mnoha dalším. Díky významné aktualizaci z loňského roku tyto porty nabízejí uživatelský přívětivou podporu modů, přičemž jen pro Majora’s Mask je jich k k dispozici už více než 120.