Zapomeňte na emulátory! Nový nástroj může přinést revoluci v přístupnosti her z PS2

Marek Bartík
Marek Bartík 2. 2. 13:30
0
Šedá konzole PS2
  • Na internetu se objevil nový nástroj s názvem PS2Recomp, který slouží k vytváření nativních portů her z PS2 na PC
  • Ambiciózní projekt na sebe upozornil ve virálním příspěvku na X s odkazem na GitHub
  • Nástroj ještě není dokončený, výsledek by se však podobat například projektu N64:Recompiled

Emulátory jsou dnes už naprosto běžnou součástí světa videoher, ať už je fanoušci vnímají jako jednu z cest směrem k zachování herní historie, nebo si zkrátka chtějí připomenout oblíbené hry z dětství na moderním hardwaru. V posledních letech se nicméně do popředí dostává i další způsob, jak retro hrám zajistit digitální dlouhověkost – tzv. rekompilace, která spočívá v transformaci původního kódu do podoby, která umožňuje jeho spuštění na PC a jiném moderním hardwaru. Komunitě herních nadšenců se nyní vůbec poprvé podařilo tímto způsobem zprovoznit hry z legendární konzole PlayStation 2.

Ať žije optimalizace

Nový nástroj s názvem PS2Recomp (rozpracovanou verzi stáhnete z GitHubu, pozn. red.) získal značnou pozornost hráčů díky nedávnému virálnímu příspěvku na sociální síti X, který v době psaní tohoto článku nasbíral přes 650 tisíc zobrazení. Ačkoliv má ambiciózní projekt ještě daleko od dokončení, jeho cílem je rekompilovat hry z PS2 do programovacího jazyka C++. Takový kód lze následně převést na nativní port pro PC s výrazně lepší optimalizací, než jakou může nabídnout jakýkoli tradiční emulátor.

Inspirace u Nintenda

Tím však výhody rekompilovaných her rozhodně nekončí. Nabízejí také další benefity jako vyšší rozlišení, více možností nastavení grafiky, nová ovládací schémata, a dokonce i podpora fanouškovských modifikací. To je ostatně případ zatím nejpokročilejšího podobného nástroje, kterým je N64: Recompiled a kterým se inspiroval také autor projektu PS2Recomp.



N64: Recompiled, jak název napovídá, se zaměřuje na hry pro Nintendo 64 a už dříve pomohl na svět nativním PC portům her jako The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Banjo-Kazooie, Star Fox 64, Mystical Ninja: Goemon a mnoha dalším. Díky významné aktualizaci z loňského roku tyto porty nabízejí uživatelský přívětivou podporu modů, přičemž jen pro Majora’s Mask je jich k k dispozici už více než 120.

Kapitoly článku