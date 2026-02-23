Zapomeňte na 5G sítě, Samsung už pilně testuje nástupce. Dostupné mají být do 4 let

- Sítě páté generace se na trhu konečně etablovaly a Samsung už plánuje náhradu
- Společně s několika partnery vyvíjí klíčové technologie pro sítě šesté generace
- Ty by měly začít být dostupné okolo roku 2030
Bez mobilního internetu si většina z nás už nedovede představit život, ostatně možná i vy právě nyní čtete tyto řádky na svém chytrém telefonu právě díky pokrytí mobilním internetem. Zatímco v Česku jsme měli v minulosti rozporuplné zkušenosti s mírou pokrytí a kvalitou signálu, s příchodem 4G a aktuálního 5G se situace rapidně zlepšila. Pokud stále ještě máte pocit, že 5G se v naší republice začalo šířit teprve včera, letos už je to šestý rok, kdy se snaží tuzemští operátoři přinést rychlý internet nám všem. Na sítích páté generace nicméně určitě dlouho nezůstaneme.
Samsung si brousí zuby na sítě šesté generace
Samsung právě oznámil, že úspěšně dokončil testování klíčové technologie, která je považována za základ budoucí sítě 6G. Pro ty, kteří by to nevěděli, jihokorejský gigant se zabývá nejen výrobou smartphonů, ale také výzkumem a vývojem telekomunikačních síťových zařízení. Samsung nyní uzavřel partnerství se společností KT Corporation a dokončil testování technologie eXtreme multiple-input multiple-output (X-MIMO) v pásmu 7 GHz.
Pomocí anténního systému s vysokou hustotou dosáhl vcelku vysoké rychlosti stahování, a to až 3 Gb/s. Uvedený systém obsahuje čtyřnásobný počet antén, aniž by se zvětšila fyzická velikost zařízení, přičemž je přibližně stejně velký, jako předchozí generace. Technologie X-MIMO je považována za pilíř sítí 6G, neboť pásmo 7 GHz je v současné době považováno za nejlepší řešení pro sítě 6G. Nabízí dobrou rovnováhu mezi kapacitou a pokrytím a stále se nachází v milimetrovém vlnovém pásmu.
Výzkumníci streamovali osm datových toků z základnové stanice do uživatelského zařízení s využitím odborných znalostí společnosti KT v oblasti replikace reálných venkovních síťových podmínek. Samozřejmě, pokud jde o 6G, je její uvedení do praxe ještě na dlouhou, nicméně Samsung nehodlá technologický vývoj zaspat. První komerční testování by mělo být přibližně okolo roku 2030, přičemž 6G by mělo výrazně ulehčit nasazení některých technologií, jako jsou třeba autonomní vozidla.