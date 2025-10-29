Fiasko s 5G se už nesmí opakovat, zní ze Samsungu. Pro 6G chystá zásadní změnu

- Na světové konferenci o 6G se neprobíraly jen složité technické detaily
- Inženýr ze Samsungu připomenul, že je důležité novou technologii také správně propagovat
- Klíčem nemají být syrová technická data, ale využitelnost v praxi
Mobilní internet je dnes již všudypřítomný a neustále se vyvíjí. Zatímco v některých fázích bylo zavádění nového standardu problematické (například 3G v tuzemsku), jiné naopak probíhalo hladce a bez větších zádrhelů. V případě implementace aktuálního standardu 5G to nicméně nebylo (a stále není) tak plynulé, jak bychom si mohli myslet. A nemyslíme tím některé jedince, kteří proti sítím páté generace aktivně bojují s více či méně bizarními argumenty. Řeč je o tom, jakým způsobem se celá nová generace prezentovala koncovým zákazníkům.
Výhody 6G nelze prezentovat jen skrze čísla
Na to poukázal Lee Ju-Ho ze Samsung Research během své prezentace na globální konferenci o 6G, která se nyní odehrává v Jižní Koreji. Podle něj se propagace 5G až příliš zaměřovala na technická data a čísla, což pro mnoho lidí mohlo být obtížně srozumitelné. Mobilní průmysl se při prodeji 5G telefonů spoléhal na propagaci kolem potenciálního zvýšení výkonu, vyšších rychlostí připojení, nižší latence a větší šířky pásma. Bohužel, i více než pět let po prvním spuštění 5G ve světě nejsou tyto výhody vždy správně pochopeny.
„Bude pro nás obtížné vyřešit různé problémy, kterým čelíme, pokud se zaměříme pouze na špičkový výkon, jako v případě éry 4G a 5G,“ zmínil Lee Ju-Ho. Podle něj je důležité zaměřit se především na to, jak může 6G a moderní technologie obecně pomoci lidem v běžném životě, a ne se jen zaměřovat na technická data, která jsou těžko uchopitelná. Podle Leeho budou výhody 6G kvalitativní a dle jeho mínění je klíčovou vlastností 6G nativní AI. Sítě šesté generace budou nezbytná k řešení dříve nemožných situací, alespoň to si Lee myslí.
Nepřehlédněte
Jižní Korea připravuje spuštění 6G. Projekt spolkne 10 miliard a hotovo bude za pár let
Lee uvedl, že klíčovými faktory budou spolehlivost, energetická účinnost a bezpečnost a že důležitými prodejními argumenty budou personalizace a automatizace. Zdůraznil, že důležité je ukázat, jaké výhody přinese 6G stárnoucí populaci a lidem, kteří žijí sami. Také neopomenul zmínit možné využití v rámci autonomní dopravy. Firmy mají každopádně dost času na to vymyslet způsob, jak 6G lidem prodají – první komerční standard má být představen až v roce 2029.