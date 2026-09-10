Zajímavý život neprodaných smartphonů: od palet až po super slevy

- Starší generace telefonů zůstávají v prodeji i poté, co výrobci představí jejich nástupce
- O neprodané zásoby se vedle původních obchodů zajímají i další prodejci, kteří je nakupují ve větším množství
- Doprodeje mohou přinést zajímavé ceny, ale úspora závisí na podmínkách slevových akcí
Premiéra nového telefonu zvyšuje tlak na doprodej předchozí generace. Výrobce soustředí pozornost na novinku, zatímco distributoři a obchody potřebují prodat starší přístroje. Ty mohou dál zůstat v běžné nabídce se slevou nebo změnit prodejce, který pro ně najde další zákazníky.
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Starší model se tak může prodávat dlouho poté, co zmizí z hlavní nabídky značky. Jeho další osud závisí na tom, komu zásoba patří, v jakém je stavu a za jakou cenu ji její majitel ještě prodá. Pro zákazníka tím vzniká příležitost pořídit si telefon, který byl ještě nedávno drahou novinkou, podstatně levněji.
Dodávka do obchodu ještě není prodej zákazníkovi
Telefon se do údajů o dodávkách může započítat ve chvíli, kdy jej výrobce pošle do distribučního řetězce. To se označuje jako sell-in. Nákup koncovým zákazníkem přichází až při následném prodeji z tohoto kanálu.
Mezi těmito okamžiky může uběhnout několik dnů, ale také mnoho týdnů. Telefon mezitím čeká v centrálním skladu, u národního distributora, v zásobách operátora nebo přímo na prodejně. Samotné údaje o dodávkách proto neříkají, kolik telefonů ještě čeká na zákazníka.
Prodejci zlevňují a přidávají bonusy
Výrobci a prodejci mohou prodej telefonů ze skladových zásob podpořit slevami a bonusy. Ty se ale neomezují na doprodej stárnoucích modelů. Objevují se už při uvedení novinek, kdy mají přilákat první zájemce, a mohou se vracet i v dalších měsících. Když se blíží nástupce nebo už je v prodeji, má obchodník další důvod nabídku zvýhodnit: potřebuje doprodat starší kusy a uvolnit místo nové generaci.
Výrobci a prodejci lákají na přímé slevy, dárky, výkupní bonusy i cashback, tedy vrácení části kupní ceny po nákupu. U přímé slevy zaplatíte méně rovnou, na cashback si počkáte a u sluchátek či hodinek zdarma záleží na tom, jestli je vůbec využijete.
Samsung například v září 2026 nabízí na základní Galaxy S25 cashback 4 000 Kč. Akce platí pro nákupy do 30. září, počet bonusů je ale omezený. Týká se nových kusů z oficiální distribuce od zapojených prodejců a vyžaduje registraci do 14 dnů od nákupu i následné potvrzení v aplikaci Samsung Members. Starý telefon kvůli tomuto cashbacku odevzdávat nemusíte.
Výkupní bonus funguje jinak: dostanete ho navíc k částce za telefon, který obchodníkovi prodáváte. Právě bonus zvýhodňuje nákup nového přístroje. Samotná výkupní cena je platbou za váš starý telefon, nikoli další slevou. V programu Samsungu konečnou výkupní částku potvrzuje jeho partner Foxway až po kontrole skutečného stavu odevzdaného kusu.
Bez výrazného bonusu bych u zachovalého telefonu nejdřív zkusil soukromý prodej. Máte šanci získat víc než ve výkupu, protože odpadá prostředník, který chce na dalším prodeji vydělat. Musíte si ale najít kupce, odpovídat na dotazy a domluvit předání. Výkup bych volil hlavně kvůli pohodlí, pokud se mi nechce řešit inzerát a smlouvání.
S dostatečně vysokým bonusem může výkup vyjít lépe než soukromý prodej. Rozhodoval bych se podle toho, kolik mi po prodeji starého telefonu zbude doplatit za nový. Výkupní cenu a bonus je proto potřeba porovnat s reálnou cenou při soukromém prodeji, ale také s cenou nového modelu v jiných obchodech. Ani vysoký bonus nemusí vyvážit dražší nákup.
Přebytek mohou koupit velkoobchodníci
Když běžný výprodej nestačí nebo by trval příliš dlouho, obchodník může nabídnout větší sérii telefonů jinému firemnímu kupci. Pokud ji prodá najednou, získá část peněz zpět a uvolní sklad, aniž by čekal na jednotlivé zákazníky.
Zboží z e-shopů a obchodních řetězců takto nabízí i český bazar OdKarla.cz. Kromě jednotlivých výrobků prodává firemním zákazníkům také celé palety zboží. Na nich mohou být nové výrobky s poškozeným obalem, krátce používané kusy i zákaznické vratky.
Pro přebytečné telefony má evropské tržiště B-Stock samostatnou aukční kategorii. Je určená firemním kupcům, kteří chtějí nakupovat celé palety i kamionové zásilky od schválených evropských podniků.
Repasovaný telefon může být rozumná koupě
Neprodaný telefon v původním balení se dál nabízí jako nový. Označení refurbished neboli repasovaný patří přístroji, který před dalším prodejem prošel kontrolou, vyčištěním a podle potřeby opravou. Může jít o zákaznickou vratku i telefon po delším používání.
Repas láká hlavně možností pořídit si původně drahý telefon levněji. Největší zájem je o iPhony: podle analýzy Counterpoint Research z dubna 2026 na ně připadá 58 % celosvětového trhu s repasovanými smartphony.
Samsung například v roce 2026 rozšířil svůj program Certified Re-Newed do Francie, Německa a Británie. Do programu přijímá vrácené kusy v nejlepším stavu, které kontroluje a podle potřeby obnovuje pomocí originálních dílů.
Nová baterie ale není automatickou součástí každého repasu. Swappie v české nabídce například garantuje u repasovaných iPhonů se standardní baterií alespoň 86 % původní kapacity.
Repasovaný telefon považuji za rozumnou koupi, pokud přinese citelnou úsporu a prodejce jasně popíše stav kusu, kondici baterie i podmínky záruky. Drobné škrábance bych při dobré ceně klidně přijal. Pokud ale stejný model v novém stavu stojí jen o málo víc, připlatil bych si za něj.
Z nevyužitých součástek Note7 vznikl nový telefon
Co ale s telefony, které se kvůli nebezpečné závadě nemohou v původní podobě vrátit do obchodů? Samsung takový problém řešil v roce 2016, kdy kvůli vadným bateriím zastavil prodej Galaxy Note7 a ukončil výrobu. Zůstaly mu vrácené telefony i nevyužité součástky, pro které hledal další využití.
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V březnu 2017 zveřejnil plán zpracování. U části přístrojů zvažoval repasování nebo pronájem na trzích, kde by to dovolily úřady a operátoři. Z dalších kusů chtěl vyjmout použitelné součástky a ze zbytku získat kovy.
V červenci 2017 se v Jižní Koreji začal prodávat Galaxy Note FE, celým názvem Galaxy Note Fan Edition. Samsung pro něj využil nepoužité součástky Note7, zachoval jeho design i dotykové pero S Pen a osadil ho novou baterií. Ta měla menší kapacitu než původní akumulátor. Na zádech přibylo označení Fan Edition, aby se upravená verze dala od původního modelu rozeznat.
U zbývajících vrácených přístrojů plánoval Samsung využít jednotlivé součástky. Specializované firmy měly vyjmout například polovodiče a moduly fotoaparátů pro výrobu testovacích vzorků. Teprve u zbylých částí počítal s vytěžením mědi, niklu, zlata a stříbra.
Nový telefon už mohl být několikrát prodaný
Telefon, který si z obchodu odnesete jako nový, už mohl několikrát změnit majitele. Od distributora může přejít k obchodníkovi, později do aukce přebytků a odtud k dalšímu prodejci. To všechno bez jediného rozbalení. Telefon tak může mít za sebou několik faktur, ale ještě ani jeden hovor.