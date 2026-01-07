Zahradní altánek 21. století? Jackery na veletrhu CES vsadilo na soláry a baterii

- Jackery na veletrhu CES představilo moderní verzi klasického zahradního altánku
- Ten je z hliníku a nabídne solární panely a bateriový záložní zdroj
- Cena a dostupnost ale příliš nepotěší
S rostoucím počtem rodinných domů a jistou posedlostí obyvatel Česka po vlastním bydlení si hobby markety a různí prodejci zařízení na zahradu mohou mnout ruce. Pokud i vy máte vlastní domek s dostatečně prostornou zahradou, jistě vám přišlo na mysl, že by se na ni možná krásně vyjímal nějaký ten altánek, například pro letní posezení s přáteli u grilu. Stlouci k sobě pár kusů dřeva ale není příliš hodno 21. století, čehož si je moc dobře vědoma firma Jackery.
Hi-tech altánek pro 21. století
Ta se sice zaměřuje primárně na velké baterie do domácností, nicméně na veletrh CES přivezla novinku v podobě solárně napájeného moderního altánku. Ten se pyšní rozměry 4,5 × 3 × 2,7 metru a je vyroben primárně z hliníku, přičemž na jeho střeše se nachází 2000W solární panely, které napájí například integrované osvětlení. Pochopitelně nechybí ani odolné zásuvky pro připojení prakticky čehokoli, třeba projektoru, pro který je zde připraveno i prostorné plátno. Jackery k altánku také nabízí vlastní záložní baterie, díky čemuž v něm můžete provozovat například i lednici či audiosystém.
Pochopitelně ale lze využít i nabídky konkurence či nemít do altánku integrovanou žádnou baterii, pokud jej budete chtít využívat spíše nárazově během letních měsíců. Jackery slibuje, že první altánky začne prodávat a montovat už ve druhé polovině letošního roku, nicméně nevýhodou je, že se jako první dočkají pouze lidé bydlící ve státu Kalifornie. Druhým problémem je také očekávaná cena, kterou Jackery prozatím nezmínilo.
Ta by se měla pohybovat v rozmezí 12 až 15 tisíc dolarů, což je v přepočtu nějakých 300 až 375 tisíc korun s daní, takže se rozhodně nebude jednat o nejlevnější záležitost pro masy. Klasické „hloupé“ zahradní altány lze pořídit bez větších problémů i za třetinovou cenu, tudíž je otázkou, zda se tato moderní verze vyplatí. Na druhou stranu, pokud s ní bude mít Jackery úspěch, mohly by se časem objevit různé alternativy, které vyjdou koncového zákazníka podstatně levněji.