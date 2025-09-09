Zahrada, jakou vám bude soused závidět! Vyzkoušeli jsme venkovní světla Govee

- Značka Govee nabízí celou řadu produktů pro elegantní osvětlení vaší zahrady a domu
- Vyzkoušeli jsme dva jejich produkty, které noční zahradě vdechly zcela nový vizuál
- Světla podporují standard Matter, díky čemu je snadno integrujete do chytré domácnosti
Představte si pohodový večer na vaší zahradě — ve vzduchu voní grilované jídlo a místo obyčejného světla prostor rozzáří jemné barevné tóny, které si můžete měnit dle libosti či nálady. Přesně tohle dokážou chytrá venkovní světla od značky Govee, která přinášejí styl, atmosféru i praktičnost do každého koutku vaší zahrady. A nejen zde – využít je samozřejmě můžete i pro osvětlení fasády domu. Ať už máte v plánu grilovačku s přáteli, večeři na terase nebo jen chcete relaxovat s drinkem v ruce, správné osvětlení dělá zásadní rozdíl.
Govee nabízí moderní LED světla, která se snadno ovládají přes aplikaci v telefonu, podporují standard Matter i hlasové asistenty a hlavně vypadají opravdu skvěle. Díky široké škále barev a dynamických efektů se s nimi dá vykouzlit opravdu efektní atmosféra, kterou by vám sousedi mohli závidět. V tomto článku se podíváme, jak světla Govee vypadají v praxi, co všechno umí a proč by neměla chybět ani na vaší zahradě.
Konkrétně jsem měl možnost otestovat dva typy venkovního bodového osvětlení. Prvním byly RGBWW LED světla Govee Outdoor Spotlights 2, druhým RGBICWW model Govee Flood Lights 2. V případě prvního produktu v balení najdete dvě světla (cena je 2 599 Kč), u Flood Lights 2 jsou to čtyři LED panely (cena je 3 290 Kč).
Vlastnosti venkovních světel Govee
- Ovládání přes aplikaci Govee Home (Bluetooth nebo Wi-Fi)
- Ovládání hlasem – Siri, Google Assistant & Alexa
- Kompatibilita se standardem Matter
- 16 milionů barev – technologie RGBWW/RGBICWW perfektně reprodukuje různé bílé odstíny
- Synchronizace s hudbou přes integrovaný mikrofon, 4/6 rytmických hudebních režimů
- Časovač pro synchronizaci se západem a východem slunce
- Životnost 50 000 hodin
- Stupeň krytí IP66 (Outdoor Spotlights 2), IP67 (Flood Lights 2), pozor ale – zdrojový adaptér není vodotěsný!
- Svítivost 750 lumenů (Flood Lights 2), respektive 1000 lumenů (Outdoor Spotlights 2), barevná teplota: 2700 až 6500k
- Provozní teplota: -20°C až 40°C (lze je tedy použít i pro zimní osvětlení zahrady, pozemku či domu)
- Světla lze v mobilní aplikaci kombinovat do skupin
Instalace: jednoduchá, ale časově náročná
Samotné zapojení světel je naprosto jednoduché a zvládne to i naprostý začátečník. Co už ale není až tak snadné, je vymyslet, jak požadovanou scénu co nejlépe nasvítit. Ať už jde o fasádu domu či zahradu, vždy je potřeba si dobře rozmyslet, kam jednotlivá světla umístit, aby byl výsledek co nejlepší.
Když to převedu na čas – zapojením kabelů do všech světel jsem strávil maximálně 10 minut. Vhodným rozmístěním na zahradě pak téměř 4 hodiny. Ještě upřesním, že v mém případně šlo o dvě balení Govee Outdoor Spotlights 2 = 4 světla + jedno balení Flood Lights 2 = 4 světla, což v celkovém součtu dělá osm světel.
Ideální je samozřejmě světla instalovat po západu slunce, abyste s nimi mohli pracovat a především je směrovat tak, aby byl požadovaný výsledek co nejlepší. Já sám jsem měl hotovo někdy po půlnoci, jelikož jsem jednotlivá světla neustále o kousek posouval, natáčel a všelijak pozicoval, dokud jsem nebyl spokojen. Výsledek ale předčil má očekávání a dokonale doplnil osvětlení venkovního bazénu.
Před samotným pořízením světel jsem si na zahradě od elektrikáře nechal vybudovat venkovní krabičku se zásuvkami, do které jsem Govee světla připojil. A pozor, i když jsou samotná světla kompletně odolná vůči vniknutí vody, dodávaný adaptér už nikoliv a je potřeba jej před vodou ochránit, ideálně umístěním do speciální krabičky, kterou seženete v každém hobbymarketu.
Propracovaná mobilní aplikace
Produkty značky Govee ve svém domě používám už několik let. Bylo fajn sledovat, jak výrobce za tu dobu dokázal svou mobilní aplikaci vylepšovat a neustále přidávat nové funkce, až se dostala do stavu, kdy mi tam vůbec nic nechybí.
Je pravda, že u zahradních světel nebudete nastavení měnit nijak často. Maximálně si vytvoříte nebo vyberete z předdefinovaných několik scén, které bude používat, případně nastavíte automatické zapínání a vypínání v předem nastavený čas, případně se západem slunce.
K dispozici je i pestrá paleta předdefinovaných světelných scén. A vzhledem k tomu, že světla disponují integrovaným mikrofonem, můžete je při zahradní párty klidně nechat synchronizovat s hudbou. Govee vám dokonce nabízí provázání s dalšími produkty – například s ambientím podsvícením televize Govee Backlight 3S (recenze).
V praxi to pak může vypadat tak, že stejné barvy, které se promítají za vaší televizi, systém dokáže přenášet klidně i do světel na vaší zahradě. Právě tohle propojení krásně demonstruje široké možnosti přizpůsobení skrze mobilní aplikaci Govee Home.
A to je teprve začátek. Díky podpoře standardu Matter je snadno integrujete do své chytré domácnosti. Já sám pro její řízení používám Home Assistant, do kterého lze Govee produkty také snadno integrovat, jen je předtím potřeba jim v Govee aplikaci povolit přístup skrze LAN. Zde jsem si vytvořil automatizaci, která mi světla aktivuje půl hodiny po západu slunce a vypne je automaticky o půlnoci, případně dříve s vypnutím televize.
Vzhledem k tomu, že pro osvětlení zahrady používám dva různé typy světel (Govee Outdoor Spotlights 2 + Govee Flood Lights 2) a chci je ovládat jako jeden celek, je nutné v aplikaci Govee Home vytvořit skupinu, skrze kterou je pak mohu ovládat. V rámci skupiny pak veškeré změny (barevná scéna, úroveň jasu…) provádím najednou na všech připojených světlech.
Závěrečné hodnocení
Chytrá venkovní světla od Govee mě opravdu nadchla. Já, manželka i návštěvy jsme z osvětlení zahrady skutečně nadšení a přiznám se, že jsem nečekal, že se mi tahle hra se světly natolik zalíbí. Přestože samotná instalace zabrala několik hodin ladění a přesného umisťování, výsledek předčil má očekávání – zahrada získala úplně nový vizuální rozměr a večery na terase se rázem proměnily v příjemný a stylový zážitek.
Kombinace dvou různých typů světel umožňuje skvěle pracovat s náladou prostoru, ať už jde o napojení k decentnímu podsvícení bazénu nebo barevné efekty během grilovačky s přáteli. Oceňuji i kvalitní konstrukci a odolnost světel, byť je potřeba pamatovat na ochranu napájecího adaptéru.
Dalším velkým plusem je výborně zpracovaná mobilní aplikace Govee Home, která nabízí široké možnosti přizpůsobení a automatizací. Díky podpoře standardu Matter i integraci do Home Assistanta lze světla snadno zapojit do širšího systému chytré domácnosti. Oceňuji také možnost seskupování jednotlivých světel pro pohodlné ovládání všech najednou. Venkovní světla od Govee nabízí perfektní kombinaci stylu, funkčnosti a uživatelské přívětivosti – pokud hledáte způsob, jak posunout osvětlení své zahrady na vyšší úroveň, mohu tato světla s klidným svědomím doporučit.
Jak jsem již avizoval v úvodu, Govee Outdoor Spotlights 2 pořídíte za 2 599 Kč (dvě světla v balení), Govee Flood Lights 2 pak za 3 290 Kč (čtyři světla v balení).