Recenze Govee Backlight 3S: stylové ambientní podsvícení pro každou televizi

Světla Govee Backlight 3S jsou kvalitní a levnější alternativou k Philips Ambilight

Kamera snímá obrazovku televize a RGBICW LED pásek se postará o věrné barevné osvětlení

Ambientní podsvícení pro televize o úhlopříčce 55 až 65 palců pořídíte v Black Friday za lákavých 2 390 Kč

Pokud jste někdy obdivovali efektní a pohlcující zážitek, který přináší televizory Philips Ambilight, pravděpodobně jste si přáli něco podobného pro svou vlastní televizi. Govee, značka známá svými chytrými osvětlovacími řešeními, přichází na trh s produktem Govee Backlight 3S, který slibuje podobný zážitek – a to za zlomek ceny, než byste zaplatili za špičkový Ambilight televizor.

Do redakce nám přišel chytrý LED pásek navržený speciálně pro televize o úhlopříčkách 55 až 65 palců, ale k dispozici je i verze pro úhlopříčky 75 až 85″, která je přibližně o tisíc korun dražší. Novinka má za cíl posunout vaše sledování filmů, seriálů či hraní her na novou úroveň díky dynamickému podsvícení, které synchronizuje světelné efekty s obsahem na obrazovce, a to díky speciální kameře. Zajímá vás, jestli může Govee Backlight 3S nabídnout stejně pohlcující zážitek jako řešení od Philips Hue? A jak si poradí s obsahem streamovacích služeb, jako je Netflix, který se značkou spolupracuje? V této recenzi se podíváme na jeho instalaci, funkce, kvalitu provedení i samotný uživatelský dojem.

Obsah balení a instalace

Vše potřebné pro instalaci a používání zadního osvětlení najdete přímo v balení, což musím ocenit. Při vybalování jsem začal s kotoučem, na kterém je navinutý samotný LED pásek. Konstrukčně nijak nevybočuje od běžných LED pásků – jednotlivé diody jsou zapuštěny v průhledné silikonové vrstvě a mezi sebou mají rozestup přibližně 3 cm. Výrobce uvádí hustotu 30 diod na metr, což odpovídá skutečnosti.

Pásek je rozdělen na čtyři části (2× 1,2m a 2× 0,6m) propojené plochými a tenkými kabely. Na spodní straně pásku se nachází 3M lepicí páska. Pro instalaci je potřeba odmastit okraje zadní strany televize přibalenými vlhkými ubrousky, sejmout ochrannou fólii z pásky a nalepit ji na televizi.

Instalaci jsem začal od pravého spodního rohu (při pohledu zezadu), a to koncem pásku bez napájecího kabelu. Druhý konec s USB-C koncovkou jsem pak zakončil ve stejném rohu. Lepení pásku bylo snadné a pásek dobře držel na svém místě.

Na instalaci jsem si tentokrát nedal tolik záležet, protože jsem plánoval pásek po čtrnáctidenním testování opět odlepit. Také se musím přiznat, že jsem pásek převážně testoval na televizi s 50″ úhlopříčkou, kam se bohužel nevejde korektně, ale prodává se i varianta pro úhlopříčky 40 až 50 palců. Nicméně pásek jsme v redakci ozkoušeli i na 65″ televizi, kde reakce kamery byly identické.

V rozích jsem pásek přehnul tak, aby spojovací kabely nepřekážely. V balení jsem našel několik plastových klipů s lepicí páskou, které lze použít k dodatečnému zajištění míst, kde by měl pásek tendenci se odlepovat, nebo kabelů v rozích, které samy o sobě nemají lepicí vrstvu.

Věděli jste, že společnost Philips má na zabudované ambientní podsvícení televize patent do roku 2027? Značka Govee proto přináší kvalitní a zároveň levnější alternativu. Věděli jste, že společnost Philips má na zabudované ambientní podsvícení televize patent do roku 2027? Značka Govee proto přináší kvalitní a zároveň levnější alternativu.

Kameru můžete umístit nahoru i dolu

Po nalepení pásku jsem se rozhodl umístit kameru na horní stranu televize, i když je možné ji připevnit i na spodní stranu, kde bude méně nápadná. Balení obsahovalo i pěnový kvádřík s lepicí páskou, který jsem umístil do středu horní části televize. Tento kvádřík slouží jako podpěra pro kameru, protože její držák je poměrně široký a na tenčích televizích by vůbec nedržela. Na kvádřík jsem poté přilepil samotnou kameru, která je také opatřena lepicí páskou.

Kamery je vyrobena z pevného matného plastu. Konstrukce spočívá v širší základně, tenkého ramene a samotné kamerky. Její čočka má hodně široké zorné pole, díky čemuž dokáže z malé vzdálenosti zachytit celou obrazovku televize.

Designově na mě kamera působí elegantním dojmem – černé matné provedení je nenápadné a při sledování obrazu mě nijak nerušila. Toho jsem se popravdě bál nejvíce. Ano, pokud se zaměříte na televizi, kameru jistě uvidíte, ale během sledování filmů a pořadů vás absolutně nebude rušit.

Centrem je ovládací krabička

Na zadní stranu televize jsem připevnil také ovládací krabičku (control box), která disponuje dvěma USB-C vstupy pro LED pásek a kameru, a konektorem pro napájení. Škoda, že napájecí adaptér není univerzální (například s USB výstupem), ale proprietární. Univerzálnější řešení by bylo praktičtější. Samotný napájecí kabel měří 1,5 m.

Ovládací krabička je vybavena třemi tlačítky, která ale využijete převážně jen při prvním spuštění. Po zapojení všech komponent může začít párování se smartphonem, kterým bude pásek po většinu času ovládat. Krabička se připojuje k telefonu přes Bluetooth, ale podporuje také připojení k domácí Wi-Fi (2,4 GHz), což umožňuje zařadit světla do systému chytré domácnosti.

Neodmyslitelnou součástí prvního spuštění je kalibrace zorného pole kamery. K tomu je nutné na obrazovku televize nalepit sedm oranžových kalibračních kvádříků.

Nemusíte se obávat, jejich odstranění je snadné, ale doporučuji je před nalepením přiložit na látku (například džíny), aby se snížila jejich lepivost.

Pomocí aplikace na telefonu poté jednoduchým posouváním bodů zmapujete jednotlivé kvádříky. Tento proces zajišťuje, že kamera se přesně zaměří na obrazovku a díky korekci zkreslení odstraní efekt „rybího oka“.

Funkce a mobilní aplikace

Mobilní aplikace Govee Home je dostupná pro Android i iOS. Zpočátku mě překvapilo, že aplikace není lokalizována do češtiny, což by mohlo být pro některé uživatele nevýhodou. S tím je spojené další negativum, čímž je chaotická struktura nabídek a nastavení – celkově na mě aplikace nepůsobí příliš intuitivně. Někdo by mohl namítat, že osvětlení nejde ovládat přes nějaký ovladač, který by byl součástí balení, ale toto jsou chytrá světla, využívají mobilní aplikaci a navíc jdou zapojit do chytré domácnosti nebo ovládat hlasem.

Po otevření přehledové stránky aplikace a rozkliknutí konkrétních světel se dostanete na hlavní ovládací stránku zařízení. Zde vidíte základní informace, jako je stav osvětlení (zapnuto/vypnuto) a jeho připojení. Osvětlení můžete na této stránce jednoduše zapnout nebo vypnout.

Pojďme se nyní stručně podívat na možnosti nastavení. V něm lze měnit název zařízení, vybrat rozložení ovládací stránky, kalibrovat kameru a pásek, nastavit vypnutí, Wi-Fi, naskenovat QR kód, který vám může otevřít další funkce, nebo aktivovat hlasové asistenty. Ovládat je možné hlasem přes Siri, Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Světla také podporují technologii Matter, která zajišťuje kompatibilitu napříč různými platformami chytré domácnosti. Díky tomu je možné snadno začlenit světla Govee do stávajícího systému chytré domácnosti, bez ohledu na to, jaký ekosystém používáte. V neposlední řadě aplikace umožňuje aktualizaci firmwaru zařízení, což zajistí přístup k nejnovějším funkcím a vylepšením.

Nastavení pro video

Na základní obrazovce aplikace lze pomocí časovače nastavit dobu svícení a posuvníkem zvolit intenzitu jasu. Dále je k dispozici několik režimů. Prvním z nich je režim Video, který automaticky mění barvy na základě obrazu na televizní obrazovce. Tento efekt lze aplikovat buď na levou část LED pásku, nebo na celý pás. Přepínačem lze zvolit mezi herním a filmovým režimem.

Následně je možné upravit jas jednotlivých čtyř segmentů pásku. Toto nastavení však není příliš intuitivní a občas jsem s ním měl problém. Přesto jsem za tuto funkci rád, protože umožňuje přizpůsobit osvětlení konkrétním podmínkám. Například spodní pásek nemusí svítit příliš jasně, pokud je televize umístěna na stolku. Podobně jsem snížil jas i na levé straně, kde světlo odrážela blízká knihovna. Díky tomu byly všechny strany osvětlení vyvážené.

Další problém jsem zpočátku řešil se saturací a teplotou barev. Postupně jsem zjistil, že preferuji tlumenější a studenější odstíny. LED pásek se také může synchronizovat se zvuky ve videu, přičemž lze upravit citlivost reakce na zvuk. Funkce Black Bar Elimination dokáže ignorovat černé pruhy, které se obvykle objevují nad a pod obrazem u širokoúhlých filmů. Světla se tak přizpůsobují pouze aktivní části obrazovky, přičemž barvy odpovídají obsahu videa nejblíže k černým pruhům.

Poslední možností je nastavení automatického vypnutí světel po určité době, kdy je obrazovka černá nebo přejde do režimu spánku a sníží jas. Tato funkce však není stoprocentní. Například za denního světla, kdy slunce dopadá na obrazovku, může kamera nesprávně vyhodnotit, že je obrazovka aktivní, a světla se buď nevypnou, nebo se samovolně zapnou.

Plno možností přizpůsobení

V nabídce Color si můžete nastavit barvu, která bude nepřetržitě svítit. Lze vybírat barvy pro jednotlivé segmenty pásku, upravovat jas a další parametry. Nechybí ani možnost gradientního zobrazení, kdy je každý segment dále rozdělen na 3 až 4 části, což umožňuje vytvoření plynulých barevných přechodů. Aplikace navíc nabízí několik doporučených barevných schémat, ze kterých si můžete vybrat své oblíbené.

Třetí nabídkou je Scene, kde si můžete vybírat z různých světelných efektů. Aplikace jich obsahuje více než 99, takže si každý najde něco, co mu vyhovuje. Milovníci hudby ocení speciální režimy pro synchronizaci osvětlení s písněmi, při kterých světla reagují na rytmus hudby a vytvářejí zajímavé efekty.

Sekce DIY umožňuje přidat do vaší domácnosti různé motivy – například vánoční, halloweenské a další. Tyto motivy lze mimochodem sdílet s ostatními uživateli. Pokud by vám ani tyto přednastavené možnosti nestačily, můžete si s páskem doslova „vyhrát“. U každého segmentu lze upravit rychlost přepínání, barvu, jas nebo dokonce malovat různé efekty přímo v aplikaci.

A to stále není všechno. Govee nabízí i vlastního AI robota, který na základě vašeho slovního popisu nebo obrázku dokáže vygenerovat unikátní osvětlení. Tuto funkci jsem vyzkoušel a byl příjemně překvapen. Například při nahrání fotografie západu slunce robot dokázal poměrně přesně reprodukovat jeho barvy. Když jsem zadal pláž, aplikace mi doporučila tyrkysovou barvu kombinovanou se zlatavým západem slunce, což vytvořilo relaxační atmosféru.

Další propojení s chytrou domácností

V poslední sekci More se skrývá možnost tvorby vlastních efektů. Zde si můžete vybírat z široké palety barev a přizpůsobit každý detail osvětlení. Osobně jsem však tuto funkci příliš nevyužil, protože mi přišly dostatečné přednastavené režimy. Navíc preferuji méně výrazné osvětlení v domácnosti.

Pokud máte více chytrých světel od Govee, oceníte funkci DreamView, která umožňuje propojení všech světel v místnosti – synchronizaci mezi zařízeními podle dění na obrazovce, což vytváří dojem „světelného surroundu“. Nastavení je jednoduché – stačí vybrat kameru a ovládací box jako zdroj a přidat všechna světla, která chcete propojit. Pro celou skupinu pak můžete nastavit jednotnou intenzitu jasu, saturaci a další parametry. Tento systém dokáže posunout atmosféru ve vaší domácnosti na novou úroveň a zvláště se hodí pro filmové večery nebo herní maratony.

Kvalita podsvícení

Pojďme se zaměřit na to, co jistě každého zajímá – kvalitu osvětlení, a to i v porovnání s konkurencí. Osobně bych ale nejprve uvedl, že ačkoliv mám zkušenosti s technologií Ambilight u televizorů Philips, nikdy mě zadní osvětlení televize příliš nelákalo a považoval jsem ho spíše za rušivé. Nicméně musím přiznat, že světelné podsvícení televize má své výhody. Nejenže působí efektně, ale také opticky zvětšuje obraz a osvětlením stěny či části místnosti a přispívá ke snížení únavy očí při sledování obrazovky, zejména ve tmě.

LED pásek zvládne zobrazit až 16 milionů barev a díky technologii RGBICW je vybaven bílými diodami, které přispívají k lepšímu kontrastu a věrnějším barvám. Zkratka „IC“ značí přítomnost řídicích obvodů, které zajišťují rychlejší reakce na změny obrazu, vyšší jas a lepší kontrast ve srovnání s běžnými RGB pásky. Teplotu barev lze nastavit od 2 700 K (teplé bílé) až po 6 500 K (studené bílé). Vstupní napětí systému činí 12 V a celkový příkon nepřesahuje 24 W. Energeticky se zařízení řadí do třídy G a jeho udávaná životnost je 50 000 hodin.

Kvalita reprodukovaných barev je velmi dobrá, většinou odpovídá obrazu na televizi, a přechody mezi segmenty pásku jsou jemné. Přesto jsem si musel pohrát s nastavením teploty a saturace, aby barvy nebyly příliš syté. Jas je dostatečný i za denního světla, ale skutečný potenciál LED pásku se projeví až v noci, kdy osvětlení perfektně září. Pro lepší představu jsem natočil krátké demo na smartphone, kde ukazuji chování pásku, práci kamery a různé světelné efekty.

Úskalí snímání kamerou

Kamera má nespornou výhodu v tom, že věrně reprodukuje to, co vidí. Na druhou stranu jde o snímací zařízení se specifickými vlastnostmi, jako je snímkovací frekvence, závěrka a citlivost čipu, což může občas způsobit drobné chyby.

Například na digitálních obrazovkách se někdy objevují pruhy nebo zkreslení, která kamera zachytí a špatně interpretuje. To se během testování několikrát projevilo – pásek například nesprávně detekoval červenou barvu tam, kde být neměla. Jedná se o takové ty červené pruhy, které „běhají“ na obrazovce, když ji natáčíte digitální kamerou. Z tohoto hlediska má technologie Ambilight od Philipsu, která pracuje přímo přes HDMI připojení, výhodu.

Dalším omezením LED pásku je, že nedokáže věrně zobrazit hnědé, šedé a černé barvy. To je dáno samotnou RGB technologií, která neumí černou a šedou generovat, a často ani hnědou. Místo toho pásek svítí například červeně nebo růžově, což může být rušivé. Osobně bych uvítal, kdyby se pásek pokusům o vykreslení těchto barev úplně vyhnul.

Bezproblémová rychlost

V režimu Video kamera analyzuje barvy a automaticky vyhodnotí a nastaví ideální podsvícení. Musím říct, že si zážitek z osvětlení opravdu užijete bez zpoždění. Zpočátku jsem měl obavy, že pásek bude oproti obrazu znatelně zpožděný, ale v praxi tento problém nenastal.

Reakční doba pásku je srovnatelná s technologií Ambilight od Philipsu, a rozdíly jsou minimální. Při běžném sledování filmů si zpoždění nevšimnete, leda při opravdu rychlých změnách obrazu, kdy pásek občas více bliká. Přechody mezi scénami nejsou skokové, ale plynulé, což je pro diváka příjemnější. Tento efekt dodává zážitku na celkovém komfortu a výrazně zlepšuje atmosféru při sledování televize.

Závěrečné hodnocení

Govee Backlight 3S představuje atraktivní a cenově dostupnou alternativu k pokročilým funkcím Ambilight od Philipsu. LED pásek nabízí nejen široké možnosti přizpůsobení barev a efektů, ale také skvělou synchronizaci s obrazem, která dokáže vylepšit divácký zážitek. Kamera, která slouží k analýze obrazu, se ukázala jako efektivní a ve většině případů přináší přesné a rychlé přizpůsobení podsvícení. Přesto má toto řešení svá omezení – občasné chyby způsobené optickými artefakty na obrazovce.

Instalace systému je poměrně jednoduchá, díky přehledným pokynům a praktickým doplňkům v balení, jako jsou lepící pásky či montážní kolíčky. Možnost nastavení pomocí mobilní aplikace Govee Home sice přináší široké možnosti personalizace, ale její méně intuitivní rozhraní a absence českého jazyka mohou být pro některé uživatele překážkou. Významným benefitem je podpora technologie Matter, která usnadňuje integraci do chytré domácnosti bez ohledu na její ekosystém.

Pokud jde o kvalitu barev, pásky nabízejí jasné, živé a přirozené odstíny, a to i za denního světla. Funkce jako „Black Bar Elimination“ přispívají k přirozenějšímu podání u širokoúhlých filmů, zatímco možnosti jemného doladění jasu a saturace jednotlivých částí pásku umožňují vytvořit optimální světelnou atmosféru. Bohužel musíte počítat s neschopností LED pásku zobrazit některé odstíny barev (šedá, hnědá, černá), které jsou nahrazeny růžovou apod.

Celkově Govee Backlight 3S nabízí za cenu 2 990 Kč (verze pro 55 až 65″ úhlopříčky) solidní řešení, které potěší milovníky chytrého osvětlení i ty, kteří chtějí oživit sledování televize. Aktuálně je navíc produkt v Black Friday akci za ještě zajímavějších 2 390 Kč. Varianta pro 75 až 85palcové obrazovky stojí 3 390 Kč. Navzdory několika nedostatkům se jedná o zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají flexibilní a estetické osvětlení, aniž by byli omezeni specifickými požadavky na hardware nebo software televize.

Govee Backlight 3S 8.1 Design a zpracování 8.6/10

















Kvalita podsvícení 8.3/10

















Funkce a aplikace 7.5/10

















Snadnost instalace a používání 8.4/10

















Stabilita a spolehlivost 7.8/10

















Klady efektivní synchronizace s obrazem

pěkné barvy a vysoký jas

snadná instalace a obsah balení

široké možnosti přizpůsobení

hlasoví asistenti a začlenění do chytré domácnosti Zápory aplikace by mohla být přehlednější

absence češtiny

občas špatně vyhodnotí barvu

někomu může vadit nutnost kamery

občas se pásek sám nevypne Koupit Govee Backlight 3S Netflix TV 55-65