Za 55 miliard prodal Minecraft a skončil v depresích. Toto je příběh Markuse Perssona

Štěstí si za peníze nekoupíš, zní otřepaná fráze, na kterou řada z nás s oblibou dodává, že raději budou nešťastní ve Ferrari, než ve škodovce. Ačkoli se nad tímto jen pousmějeme, skutečnost je taková, že mezi smutkem a depresemi bohatých a chudých není až takový rozdíl – lidské mysli je totiž lhostejné, kolik nul máte na svém bankovním účtu. Své by o tom mohl vyprávět také Markus Persson, kterého spíše znáte jako tvůrce jedné z nejpopulárnějších her na světě, Minecraftu.

Jeho pohádkový příběh ale má i stinné stránky, které mohou být pro některé obtížně pochopitelné. Ale hezky po popořadě. Markus Persson se narodil v roce 1979 ve švédském Stockholmu a neměl zrovna šťastné dětství. Syn finské matky a švédského otce se musel v sedmi letech vypořádávat s rozvodem rodičů – jeho otec se totiž potýkal nejen s problémy s alkoholem, ale také se zákonem. I přes nepříliš šťastné dětství se z něj nakonec stal respektovaný vývojář s přezdívkou Notch.

Skutečný celosvětový úspěch mu zajistil titul s názvem Minecraft, který v roce 2009 naprogramoval takřka sám. Hra tvořená s kostek a jednoduché grafiky nepředstavovala hráčům komplexní svět, ale dávala průchod jejich kreativitě, navíc bez přítomnosti reklam, bez pomoci velkých vydavatelů a bez úprav na základě testovacích skupin. Co by podle některých byl risk a skok do neznáma, to Markuse neodradilo a nakonec z této hry vznikl bez nadsázky globální fenomén.

Minecraft se stal strojem na peníze a v roce 2014 prodával 15 tisíc kopií denně, což vzhledem k tomu, že Markusovo studio Mojang zaměstnávalo jen okolo 40 lidí, bylo takřka neuvěřitelné. S tímto úspěchem ale přišel i velký tlak, který Persson příliš nezvládal – nechtěl řídit firmu, netoužil řešit problémy personálního oddělení, nechtěl sedět na dlouhých poradách či řešit soudní spory. Tyto nepříjemnosti, které tvoří součást každého podnikání, v něm nicméně udusaly veškerý zápal pro vývoj her.

V roce 2014 si tak na Twitteru zavtipkoval: „Nechce někdo koupit můj podíl v Mojangu, abych se v životě mohl posunout dále?“. Co ovšem nečekal, že se zájemce najde a to velmi rychle – stal se jim softwarový gigant z Redmondu, Microsoft. Slovo dalo slovo a obě strany překvapivě rychle našli společnou řeč a také částku, za kterou byl Notch ochoten svůj výtvor prodat. Konkrétně se jednalo o cenu 2,5 miliardy dolarů, tedy přibližně 55 miliard korun. Po zdanění zůstalo Perssonovi „pouhých“ 1,6 miliard dolarů, tedy zhruba 35 miliard dolarů.

Anyone want to buy my share of Mojang so I can move on with my life? Getting hate for trying to do the right thing is not my gig.

