Retro okénko: tak šel čas s Minecraftem, jednou z nejpopulárnějších her na světě

Minecraft patří mezi nejznámější hry na celém světě

První verze vznikla v roce 2009, plná verze poté spatřila světlo světa v roce 2011

Celosvětově se prodalo přes 300 milionů kopií

Na světě je jen málo videoherních titulů, které by do historie promluvily tak výrazným způsobem, jako Minecraft. V tomto skvělém titulu hráči prozkoumávají procedurálně generovaný trojrozměrný svět s prakticky nekonečným terénem složeným z voxelů. Hráči mohou objevovat a těžit suroviny, vyrábět nástroje a předměty a stavět stavby, zemní díla a stroje. V závislosti na zvoleném herním režimu mohou hráči bojovat s nepřátelskými moby a také spolupracovat s ostatními hráči nebo proti nim soupeřit. Jak šel čas s touto švédskou legendou?

Skromné začátky velké hry

Předtím, než přišel s Minecraftem, pracoval Markus „Notch“ Persson do března 2009 jako herní vývojář ve společnosti King, kde se věnoval převážně hrám pro prohlížeče, během nichž se naučil řadu různých programovacích jazyků. Původní sestavení Minecraftu bylo vydáno 17. května 2009 na fóru TIGSource. Postupem času Persson pravidelně vydával testovací verze, které obsahovaly další funkce, jako například nástroje pro tvoření uvnitř hry, moby a dokonce i zcela samostatné dimenze.

V roce 2011 se Persson částečně kvůli rostoucí popularitě hry rozhodl vydat plnou verzi 1.0, ze které se později stal Adventure Update. Tato verze byla vydána 18. listopadu 2011, přičemž brzy poté Persson ukončil vývoj hry a vedení projektu předal Jensi „Jebovi“ Bergenstenovi.

Změna jménem Microsoft

Dne 15. září 2014 oznámila společnost Microsoft, že za 2,5 miliardy dolarů (cca 60 miliard korun) koupí společnost Mojang i s hrou Minecraft. Obchod navrhl sám Persson, když zveřejnil tweet, ve kterém žádal korporaci o odkoupení svého podílu poté, co sklidil kritiku za prosazování podmínek v licenční smlouvě pro koncové uživatele hry. Podle Perssona generálnímu řediteli Mojangu Carlu Mannehovi krátce poté zavolal jeden z manažerů Microsoftu a zeptal se, zda Persson myslí dohodu vážně. Mojang oslovily i další společnosti včetně Activision Blizzard a Electronic Arts. Dohoda s Microsoftem byla nakonec uzavřena arbitráží 6. listopadu 2014 a Persson se díky ní stal jedním ze „světových miliardářů“ podle časopisu Forbes.

Od prvního testovacího sestavení Minecraftu je hra průběžně aktualizována několika většími či menšími funkcemi, které jsou zdarma k dispozici uživatelům, kteří si hru již zakoupili. Každá aktualizace přidává nové bloky, předměty, tvory a místa, která může hráč prozkoumat. Rané aktualizace často představovaly mechaniky razantně měnící hratelnost a nové koncepty, zatímco ty novější zahrnují spíše drobné úpravy, které vylepšují herní zážitek.

Úspěch také řečí čísel

Minecraft překonal hranici milionu prodejů necelý měsíc po vstupu do bety na začátku roku 2011. Zároveň hra neměla žádnou podporu vydavatele a nikdy nebyla komerčně propagována jinak, než šeptandou mezi hráči a různými neplacenými odkazy v populárních médiích, jako je webový komiks Penny Arcade. Do května 2019 se jí na všech platformách prodalo 180 milionů kopií a stala se tak nejprodávanější videohrou všech dob. Do roku 2023 se poté prodalo více než 300 milionů kopií hry.

Hra má také poměrně velký kulturní dopad. V září 2019 označil deník The Guardian Minecraft za dosud nejlepší videohru 21. století a v listopadu 2019 ji Polygon ve svém přehledu dekáky 2010 označil za „nejdůležitější hru“. V prosinci 2019 časopis Forbes Minecraftu věnoval zvláštní zmínku v seznamu nejlepších videoher roku 2010 a uvedl, že hra je „bezpochyby jednou z nejdůležitějších her posledních deseti let.“ V červnu 2020 byl Minecraft uveden do Světové videoherní síně slávy. Hra pomohla k růstu také některým známým youtuberům, například PewDiePie.

V současné době je pod značkou Minecraft k dispozici také akční RPG s názvem Minecraft Dungeons, nebo strategický titul Minecraft Legends. V příštím roce bychom se také měli dočkat filmové adaptace Minecraftu, kdy se v hlavních rolích představí Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers či Danielle Brooks. První trailer byl nicméně přijat vlažně, tudíž je otázkou, jakého úspěchu v kinech nakonec dosáhne.