Retro okénko: jak šel čas s Epic Games, velkým konkurentem Valve

Epic Games si za dobu své existence vybudovaly neotřesitelnou pozici na trhu

Od skromných začátků videoherního studia se nakonec vypracovali až po distributora

Kromě úspěšného Epic Games Store provozují také megahit v podobě Fortnite

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Občas ale známé slovní spojení neplatí, například v případě firem Valve a Epic Games. Obě společnosti začaly jako herní studia, která vyvíjela revoluční tituly, avšak časem přišly na to, že mnohem větší peníze leží spíše v jejich distribuci, než ve vývoji. Jaká byla cesta Epic Games? A co se změnilo, že se tato herní společnost vydala stejnou cestou, jako konkurenční Valve?

Začátky byly skromné

Klíčovým člověkem v Epic Games je bezesporu Tim Sweeney. Ten začal svou videoherní pouť v roce 1991 založením firmy Potomac Computer Systems. V rámci svého projektu vytvořil jen jedinou hru s názvem ZZT, která se ovšem stala velmi úspěšnou – jen pro představu, poslední kopii tohoto titulu odeslal jeho otec v listopadu roku 2013. Sweeney díky tomu začal myslet ve velkém a o rok později založil novou společnost jménem Epic MegaGames. Zvolená superlativa Epic a Mega nevybral náhodou, ale chtěl vzbudit dojem velké firmy, i když byl jejím jediným zaměstnancem.

To ale nezůstalo nadlouho. Postupně se k němu začali přidávat další zaměstnanci, například Mark Rein, který opustil id Software či tehdy ještě sedmnáctiletý Cliff Bleszinski, přičemž na konci roku už měla firma na 30 zaměstnanců. Přelomový byl rok 1998, ve kterém studio Epic MegaGames vydalo hru Unreal, 3D střílečku z pohledu první osoby vyvinutou ve spolupráci s Digital Extremes, která se následně rozrostla do série her pod značkou Unreal. Firma také začala poskytovat licence na Unreal Engine dalším herním vývojářům. O rok později došlo také ke změně názvu na současné Epic Games.

Dařilo se i nadále. V roce 1999 spatřilo světlo světa pokračování s názvem Unreal Tournament, přičemž v roce 2004 vyhlásila firma soutěž Make Something Unreal, jejímž cílem je odměnit vývojáře videoher, kteří vytvářejí modifikace využívající herní engine Unreal. V první soutěži téhož získala společnost Tripwire Interactive v průběhu soutěže 80 tisíc dolarů (cca 3,1 milionů po započtení inflace).

Střílečky jsou pro Epic Games epicentrem vesmíru

Problémy se softwarovým pirátstvím okolo roku 2006 přinutily Epic Games vytvořit něco zcela nového – střílečku z pohledu třetí osoby jménem Gears of War. Ta se stala obrovským komerčním úspěchem, když s rozpočtem 12 milionů (cca 465 milionů korun po započtení inflace) dolarů vydělala okolo 100 milionů dolarů (cca 3,8 miliardy korun po započtení inflace), přičemž později téhož roku na úspěch navázala titulem Unreal Tournament 3. Pokračování Gears of War přišlo v roce 2008 a během prvního měsíce prodalo přes tři miliony kopií, třetí díl poté následoval roku 2011. Tento rok byl rovněž pro firmu zlomový, neboť Epic Games oznámili novou hru Fortnite.

Spolu s touhou zbavit se závislosti na vydavatelích si společnost Epic Games povšimla, že videoherní průmysl přechází na model her jako služby. Ve snaze získat více zkušeností s novým přístupem uzavřeli dohodu s čínskou společností Tencent. Výměnou za pomoc si Tencent řekl o 48,4 % podílu ve firmě, za což čínský gigant v červnu 2012 zaplatil 330 milionů dolarů (cca 10,5 miliard korun po započtení inflace). V té době měla společnost Epic přibližně 200 zaměstnanců. Několik měsíců po oznámení dohody s Tencentem odešla z různých důvodů řada vysoce postavených zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější odchody patřili třeba Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Fergusson, Adrian Chmielarz nebo Lee Perry.

Megahit jménem Fortnite

Investice od Tencentu umožnila Epic Games v březnu 2015 znovu licencovat engine Unreal Engine 4, aby jej mohli vyvíjet všichni uživatelé zdarma, přičemž společnost Epic si z her vytvořených na tomto enginu bude brát 5% licenční poplatky. V návaznosti na popularitu hry PlayerUnknown’s Battlegrounds, battle royale hry vydané na začátku roku 2017, vyvinul Epic variantu Fortnite s názvem Fortnite Battle Royale, která byla vydána v září 2017 postavená na modelu free-to-play pro počítačové, konzolové a mobilní platformy. Fortnite Battle Royale si rychle získala publikum a do května 2018 nasbírala více než 125 milionů hráčů, kteří podle odhadů do července 2018 vydělali Epic Games více než 1 miliardu dolarů (cca 23 miliard dolarů po započtení inflace) prostřednictvím mikrotransakcí, včetně systému battle pass.

Komerční úspěch Fortnite umožnil společnosti Epic provést několik změn. V červenci 2018 snížila podíl na příjmech, který si ukládala za aktiva prodávaná na Unreal Engine Marketplace, z 30 % na 12 %. Firma následně spustila digitální obchod Epic Games Store, aby konkurovala službám jako Steam a GOG.com, a nejenže si brala podíl na příjmech ve výši 12 % oproti tehdejšímu standardu 30 %, ale také zrušila 5% podíl na příjmech za hry využívající engine Unreal prodávané prostřednictvím tohoto obchodu. Finanční úspěch hry Fortnite přinesl Epic Games další investice.

Společnost byla jednou z jedenácti firem, které byly v roce 2017 vybrány do programu Disney Accelerator. Dne 7. února 2024 získala společnost Epic Games investici ve výši 1,5 miliardy dolarů (cca 34 miliard korun) od společnosti The Walt Disney Company. Pokud tuto investici regulační úřady schválí, získá společnost Disney výměnou za tuto částku 9% podíl. Budoucnost Epic Games se tak zdá být více než růžová.