Z Xbox týmu odchází výrazná ikona. Larry Hryb končí po 22 letech

Dlouhá léta byl spjat se značkou Xbox a mnozí hráči si nedovedou celou platformu bez něj představit. Řeč je o ikoně herní platformy od Microsoftu Larry Hrybovi, člověku, který stál u samotného zrodu Xboxu a byl jeho marketingovou tváří celých 20 let. Pro hráče byl znám především pod svou přezdívkou Major Nelson, skrze kterou provozoval například oficiální podcast, twitterový účet s více než 1 milionem sledujících a celou řadu videoobsahu. Ve firmě nicméně působil jakožto ředitel oddělení programátorů a než přešel k Xboxu, pracoval dva roky v oddělení MSN Music.

„Po dvaceti úžasných letech jsem se rozhodl udělat další krok a pracovat na nové kapitole své kariéry,“ napsal na svém Twitteru. „Když se na chvíli zamyslím nad tím, co všechno jsme společně dokázali, chci poděkovat milionům hráčů po celém světě, pro které jsem se stal součástí jejich života.“ Po oznámení konce v Xbox týmu ocenila jeho působení celá řada osobností, například samotný šéf Phil Spencer či oficiální účet konkurenčního PlayStationu. Na vtipné momenty ze vzájemné spolupráce také zavzpomínal také Ralph Jodice, který společně se společně svou PR agenturou stará o veřejný obraz Xboxu. Hold Hrybovi ale vzdal například také známý český videoherní novinář Pavel Dobrovský.

After 20 incredible years, I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. As I take a moment and think about all we have done together, I want to thank the millions of gamers around the world who have included me as part of their lives. (1/3)

