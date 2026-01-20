Z vtipu je teď globální hit: jak vznikl název Nano Banana?

- Hravý název „Nano Banana“ vznikl jako spontánní řešení během nočního testování modelu Gemini v brzkých ranních hodinách
- Produktová manažerka Naina Raisinghani propojila své osobní přezdívky, aby splnila urgentní požadavek na kódové označení pro platformu LMArena
- Díky masivní popularitě mezi uživateli Google tuto značku oficiálně přijal i pro svou nejnovější technologii Gemini 3 Pro Image
Google DeepMind oficiálně integroval hravé označení „Nano Banana“ do své produktové řady modelů pro generování obrázků. Tím završil v kontextu korporátních produktů poměrně neobvyklou cestu od náhodného nočního nápadu ke globálnímu marketingovému úspěchu.
Půl třetí ráno
To, co původně sloužilo jako dočasné kódové jméno pro anonymní testování, se stalo pevnou součástí identity modelu Gemini. Aktuální vlajková loď v oblasti vizuální tvorby, Gemini 3 Pro Image, se nyní na trhu prezentuje pod názvem Nano Banana Pro, což odráží úspěch předchozí generace Gemini 2.5 Flash.
Zrození banánového fenoménu lze vystopovat do července loňského roku, kdy vývojový tým dokončoval model pro nasazení na veřejnou testovací platformu LMArena. Podle informací z oficiálního blogu Googlu vznikl název během „kritické situace“ ve 2:30 ráno. Produktová manažerka Naina Raisinghani byla požádána o okamžitý návrh kódového jména, pod kterým by model mohl anonymně soutěžit s konkurencí. A tak navrhla na první pohled absurdní slovní spojení Nano Banana.
Kombinace přezdívek
Název je ve skutečnosti smyšleninou vycházející z jejích vlastních přezdívek. Přátelé jí prý říkají „Naina Banana“ a kvůli její výšce a zálibě v IT technice také „Nano“. Jelikož se jednalo o model varianty Flash, spojení těchto prvků vytvořilo identitu, která na internetu začala rezonovat prakticky okamžitě. Nemluvě o tom, že takhle podivný název si prostě zapamatujete.
Po svém srpnovém debutu na LMArena model pozitivně šokoval uživatele svými schopnostmi v oblasti editace a zachování identity postav. Neformální název v kombinaci s vysokým výkonem odstartoval virální vlnu na sociálních sítích, která zahrnovala i trendy jako masové vytváření 3D figurek z osobních fotografií.
Jednou lídr, pořád lídr?
Z pohledu vývoje AI je důležité prostředí LMArena, kde se modely hodnotí pomocí anonymních srovnávacích testů. Uživatelé hlasují pro kvalitnější výstup, aniž by znali jeho autora. Nano Banana se v těchto testech rychle vyšvihl na první příčky v kategorii úpravy obrázků, čímž předčil i zavedené konkurenty. Google na tento nečekaný zájem reagoval plnou adaptací značky, což zahrnuje žlutá ovládací tlačítka v AI Studiu, banánové emotikony v aplikaci Gemini a dokonce i limitované edice propagačních předmětů.
Aktuální verze Nano Banana Pro staví na základech nejnovějšího modelu Gemini 3 a přináší pokročilé vykreslování textu v obrázcích, rozlišení až 4K a hlubší integraci s vyhledáváním Google pro zajištění faktické správnosti generovaného obsahu. I nejnovější Nano Banana Pro může sice pořád ustřelit a pokazit vám například konzistenci tváře mezi různými obrázky, ale obecně vzato jde o jeden z nejpokročilejších a nejkvalitnějších modelů pro generování a upravování obrázků pomocí AI.